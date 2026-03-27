Yerli süper kahramanların yer aldığı “Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi” animasyon filmi, 22 Mayıs’ta vizyona girecek.

Varol Yaşaroğlu’nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay üstlenirken, senaryosunu Dizdaroğlu kaleme aldı. Grafi2000 Prodüksiyon imzası taşıyan filmde, ilk kez sinema filminde yer alan Yaşaroğlu, kendini canlandıracak.

“Kral Şakir”, “Fırıldak Ailesi” ve “Koca Kafalar” adlı animasyon yapımlarla tanınan Yaşaroğlu, filme ilişkin yaptığı açıklamada, “Süper 1 Takım”ın “Kral Şakir” çizgi dizisinden sonra en güçlü ikinci marka olma yolunda ilerlediğini söyledi.

"SÜPER BİR TAKIM'LA İZLEYİCİ HEMEN BAĞ KURDU"

“Süper 1 Takım”ın çizgi dizi olarak yüksek bir izleyici kitlesine sahip olduğunu belirten Yaşaroğlu, “Biz Süper 1 Takım’a ilk başladığımızda bu kadar hızlı bir ivme yoktu açıkçası. Herhalde Kral Şakir’i çok sevdikleri ve yine bir Grafi2000 yapımı olduğu için Süper 1 Takım’la izleyici hemen bağ kurdu. Bizim için ‘Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi’ de çok özel bir proje. Çünkü bir süper kahraman hikayesi.” dedi.

Yaşaroğlu, Türkiye’de süper kahraman hikayelerinin çok yapılmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Biz aslında süper kahraman hikayesini, Marvel ve DC evrenlerindeki gibi bir süper kahraman olsun da bütün dünyayı kurtarsın gibi değil de işin içine Kral Şakir’de olduğu gibi biraz mizah katarak olaya çok farklı bir yönden bakıyoruz. Kral Şakir’in en çok sevilme nedenlerinden bir tanesi de işin içinde çok güçlü bir mizahın olmasıydı. Yani bu anlamda yapım hem çocukları hem de ailelerini bir araya getirdi.

”Filmde mizahla birlikte komik sahnelerin yer aldığını aktaran Yaşaroğlu, “Süper 1 Takım’da ‘İkiyüzlü’ diye bir karakterimiz var. Kötü olmasına rağmen bir yandan da onun acizliğine gülüyorsunuz. Genelde dünyada da kötü insanlara baktığımda hep bir acizlik durumları vardır. Biz aslında bunun altını filmde biraz çiziyoruz.” diye konuştu.

"İLK DEFA VAROL ABİ'LERİNİ BEYAZ PERDEDE GÖRECEKLER"

Varol Yaşaroğlu, filmin çizgi dizisinin televizyonda 52 bölüm yayınlandığını söyleyerek, karakterlere dair şunları kaydetti:

“‘Birol’, 8-11 yaşlarında şehirde yaşayan bir çocuk ve teknoloji meraklısı. ‘Birce’ de köy hayatını yaşamış bir kız çocuğu. İkisinin bir araya gelmesiyle, birbirine kattıkları üzerine bir hikaye aslında. Birce’nin dedesi bilimle uğraşan ama yanlışlıkla bir ayıya dönüşen birisi. Filmde de biz ona ‘Ayı Dede’ diyoruz, çok sevimli bir karakter. Bir de ‘Yapay Zekai’ karakterimiz var. Bu bir Türk robotu ve aslında Kral Şakir’in ‘Fil Necati’si gibi bir karakter.”

İlk kez sinema filminde rol aldığını dile getiren Yaşaroğlu, “Filmde Gece Işık Demirel rol alıyor. Çok iyi bir oyuncumuz var ve onu ‘Canım Annem’ dizisinden ve ‘Kardeş Takımı’ sinema serisinden tanıyoruz. Hikayede bana ‘Bana Kral Şakir gibi çizgi film yapabilir misin?’ diyor. Ben de ‘Bir çizgi makine yapma makinası keşfettim.’ diyorum. Sonra ‘Süper 1 Takım’ın filmini yapalım.’ deyip, o makinede çizgi filmi yapmaya başlıyoruz. Yapmaya başladıkça aslında çocukların izleyeceği sinema filmi o anda oluşmaya başlıyor. Ondan sonra Süper 1 Takım devreye giriyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşaroğlu, “Kral Şakir” hikayelerinin kitap olarak yaklaşık 16 milyon okuyucuya ulaştığına dikkati çekerek, “Bizim kitaplarımızı alan çocuklar hep bilirler. İlk açılışta ‘Varol Abi diyor ki’ diye benim bir karikatürize halim vardır. Şimdi bu filmde ilk defa Varol Abi’lerini beyaz perdede görecekler.” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLERDEN KURTARMA YARIŞINA GİRİYORLAR"

Filmdeki karakterlerin Kapadokya, Göbeklitepe gibi tarihi alanları da dolaşarak maceralar yaşadığı bilgisini veren Yaşaroğlu, şunları anlattı:

“Filmin, çizgi film makinesinde sinema filmini oluşturmak dışında bir temel konusu var. Türkiye’de bir kötülük yarışması yapılıyor enteresan bir şekilde. Bu yarışma aslında gizli yapılıyor. Ama bizim Süper 1 Takım ekibi bir şekilde bir davetiyeyle kötülük yarışmasına katılıyor. Gizlice girerek amaçlarını öğrenmeye çalışıyorlar. Orada, kötülerin Türkiye’yi ele geçirme planları olduğunu anlıyorlar ve bizim Süper 1 Takım, Türkiye’yi o kötülerden kurtarma yarışına giriyor. Sonrasında da çok güzel bir macerayla, filmimizi mutlu sonla bitiriyoruz.”

Varol Yaşaroğlu, filmde çocuklara zarar verecek hiçbir mesajın yer almadığını, ailelerin çocuklarıyla rahatça izleyebileceğini vurgulayarak, hikayede çocuklara takım ruhunun ve birlik olmanın önemini aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Hazırlık sürecinin 3 yıl sürdüğünü sözlerine ekleyen Yaşaroğlu, “Genelde animasyon filmlerimizde üç boyutlu programlar kullanıyoruz. Teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Mesela bir önceki filmimizde de oyun motorlarını kullanmıştık. Filmde minik minik yapay zeka uygulamaları da var.” dedi.

Yaşaroğlu, Türkiye’de “Kral Şakir” lisanslı ürünlerinin, yabancı çizgi filmlerinin marka ürünlerinin önüne geçtiğini belirterek, “Süper 1 Takım”ın da karakterlerinden yola çıkarak çeşitli ürünler hazırlayacaklarını ve aynı ivmeyi bu filmde de görebileceklerini söyledi.

Yerli animasyon yapımların başarısını, izleyicinin kendi kültürüne ait unsurları benimsemesine bağlayan Varol Yaşaroğlu, Türk çizgi filmlerinin hem kültürel değerleri yansıtması hem de aileler için daha güvenli içerikler sunması nedeniyle giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve bu alandaki yükselişin süreceğini ifade etti.