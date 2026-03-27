Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Motorine bu gece dev zam geliyor; Akaryakıtta tabela yine değişecek

Motorine dün gelen 5 lira 47 kuruşluk indirimin ardından yarın dev bir zam geliyor. Bu gece yarısından geçerli olacak zammın tamamının pompaya yansıması bekleniyor.

Aykut Metehan

Akaryakıt fiyatlarındaki artış trendi sürüyor. Her ne kadar ara ara indirimvari haberler yapılsa da, indirimin hemen ardından daha yüksek bir zam yapılıyor. Deve-cüce oyunu misali inip çıkan akaryakıt fiyatları, artık vatandaşın kafasını da karıştırır durumda.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren (28 Mart 2026 Cumartesi) 6 lira 23 kuruşluk bir zam yolda.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? (27 Mart 2026 Cuma)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.43 TL
Motorin: 68.63 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.29 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.49 TL
Motorin: 69.76 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.76 TL
Motorin: 70.03 TL
LPG: 30.29 TL

Kaynak: Haber Merkezi
