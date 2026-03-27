Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, hastaneye kaldırıldı. Burun kanaması şikayetiyle hastaneye giden Kurtoğlu'nun, iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi

Küllenen Aşk, Saklı Düşler ve Yorgun Yıllarım gibi şarkılarıyla hafızlara kazınan 66 yaşındaki ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'ndan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi.

İKİ DAMARI TIKALI

Cengiz Kurtoğlu, dün akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tetkikler sonucunda usta şarkıcının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, Cengiz Kurtoğlu'nun tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Diğerine ise 1 ay sonra müdahale edileceği belirtildi.

Sanatçının genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.