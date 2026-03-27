Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025’te Eyüpsultan’da bir valizin içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz cinayeti kapsamında gözaltına alınan Cemil Koç, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Koç’a yardım ettiği öne sürülen 6 kişi de “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Devam eden soruşturmada Koç’un, 24 Temmuz 2023’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8’inci kattan düşerek hayatını kaybeden birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Cemil Koç hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri, baro avukatları ve gazeteciler katıldı.

“Banyodan çıktım, evde yoktu”

Tutuklu sanık Cemil Koç, SEGBİS üzerinden verdiği ifadesinde Ovezova ile imam nikâhlı bir şekilde yaşadıklarını ve aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirtti. Olay günü de tartıştıklarını kabul eden Koç, kadına fiziksel müdahalede bulunmadığını öne sürdü.

Koç ifadesinde, tartışmanın ardından banyoya girdiğini, çıktığında ise Ovezova’nın evde olmadığını iddia ederek, “Odaları kontrol ettim, bulamadım. Nevresimin neden yerde olduğunu ve evdeki kan izlerini bilmiyorum” dedi. Suçlamaları reddeden Koç, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti.

EVDE KAN İZLERİ İDDİASI

Sanığın yengesi Ş.K. ise tanık olarak verdiği ifadede olay günü evde kısa süre bulunduğunu belirterek, yatak odasında nevresim üzerinde kan lekesi gördüğünü söyledi.

“DÜŞMEDEN ÖNCE ‘YETER’ DİYE BAĞIRIYORDU”

Davanın en dikkat çeken beyanlarından biri ise alt katta oturan komşu Y.F.’den geldi. Olay günü yüksek sesli bir tartışma duyduğunu aktaran Y.F., şu ifadeleri kullandı:

“Kadının sesi çok geliyordu. Tartışma çok şiddetliydi. Ne oluyor diye balkona çıktım. Tam o sırada Ejegül önümde yere düştü. Düşmeden önce ‘yeter, yeter’ diye bağırıyordu. Kendisi mi atladı, biri mi itti bilmiyorum.”

Tanık, olayın şokuyla komşulara haber verdiğini, ancak aşağı inip maktule bakamadığını da sözlerine ekledi.