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2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşan A Milli Takım, ilk yarıda Abdülkerim Bardakcı ile gole yaklaşan taraf oldu.

Mücadelenin 27. dakikasında Nestory Irankunda'nın kaydettiği golle geriye düşen ay-yıldızlı ekip, kısa süre sonra beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

Abdülkerim öyle bir vurdu ki direk izin vermedi. pic.twitter.com/2jZSYIlT6V — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

Ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir vuruş yapan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda kaleciyi geçen top direğe çarparak yeniden oyun alanına döndü.

Karşılaşmada direğe takılan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunun hızının 109 kilometreye ulaştığı öğrenildi.