Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ay-yıldızlı çıkarmaya Kanada hayran kaldı: Vancouver'da unutulmaz atmosfer

Ay-yıldızlı çıkarmaya Kanada hayran kaldı: Vancouver'da unutulmaz atmosfer

A Milli Takımımızın, Avustralya ile oynayacağı tarihi Dünya Kupası maçı öncesi, Türk taraftarlar Kanada’nın Vancouver kentine akın etti. İşte görüntüler...

Kaynak: AA
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Ay-yıldızlı çıkarmaya Kanada hayran kaldı: Vancouver'da unutulmaz atmosfer - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Avustralya, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Ay-yıldızlı çıkarmaya Kanada hayran kaldı: Vancouver'da unutulmaz atmosfer - Resim: 2

Karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı'na destek vermek isteyen binlerce Türk taraftar, Vancouver'daki Jonathan Rogers Park'ta buluştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyen ve tezahüratlar yapan taraftarlar, kentte adeta kırmızı-beyaz bir şölen oluşturdu.

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Ay-yıldızlı çıkarmaya Kanada hayran kaldı: Vancouver'da unutulmaz atmosfer - Resim: 11
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