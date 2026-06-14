A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.
Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım'ın sıradaki maçları ne zaman?
A Milli Takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Grupta işini zora sokan Milliler kalan maçlarda Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. İşte Türkiye'nin gruptaki diğer maçlarının tarihleri...Furkan Çelik
Ay Yıldızlılar, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Place Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
Avustralya ilk yarıyı 27. dakikada Nestory Irankunda'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.
A Milli Takım ikinci yarıda skoru dengelemek için yüklenirken 75'te Connor Metcalfe'nin golüyle yıkıldı.
Bu gol skoru tayin etti ve Milliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
D Grubu'nun diğer maçında ev sahibi ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etmişti.
Bu sonuçla birlikte Ay Yıldızlar grupta ilk maçların sonunda 3. sırada yer aldı.
A Milli Takım gruptaki kalan maçlarında sırasıyla Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçlar Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki kaderini belirleyecek.
İşte Paraguay ve ABD maçlarının tarihleri...
TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 06.00'da Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium - Santa Clara, ABD)
ABD-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium - Los Angeles, ABD)