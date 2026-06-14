Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlayan A Milli Takım'ın sıradaki maçları ne zaman?

Avustralya ilk yarıyı 27. dakikada Nestory Irankunda'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

A Milli Takım ikinci yarıda skoru dengelemek için yüklenirken 75'te Connor Metcalfe'nin golüyle yıkıldı.

Bu gol skoru tayin etti ve Milliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.