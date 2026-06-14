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Kaynak: İHA

İzmir'de yaşayan 66 yaşındaki D.D., yaz aylarını geçirmek için eşiyle birlikte memleketi olan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ne geldi.

Bir süre sonra rahatsızlanan D.D., tedavi için önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak iddiaya göre, evlerinin bahçesinde vücuduna kene yapıştığını ve eşinin keneyi çıkardığını sağlık görevlilerine söylemedi.

GERÇEĞİ ÜÇÜNCÜ HASTANEDE ANLATTI

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen D.D., burada doktorlara kene tutunması yaşadığını anlattı.

Bu bilgi üzerine doktorlar tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan D.D. için kapsamlı tedavi süreci başlatıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yoğun bakımda tedavi gören D.D., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi ailesine teslim edilirken, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yaşanan olay, kene temasının sağlık kuruluşlarına eksiksiz aktarılmasının ve erken teşhisin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.