Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026)

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen jeopolitik satranç hamleleri, döviz kuru ve küresel emtia fiyatlarındaki radikal değişimler, Türk yatırımcısı tarafından pürdikkat takip ediliyor. Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında “Gram altın bugün kaç para?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularının cevabını arıyor.