Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026)

Yıl başından bu yana küçük yatırımcının birikimlerini korumak adına akın ettiği fiziki altın piyasası, pazar gününe oldukça sıcak ve hareketli bir giriş yaptı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Haziran 2026 altın satış fiyatları...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 1

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen jeopolitik satranç hamleleri, döviz kuru ve küresel emtia fiyatlarındaki radikal değişimler, Türk yatırımcısı tarafından pürdikkat takip ediliyor. Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında “Gram altın bugün kaç para?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularının cevabını arıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 2

Ons altının 4.200 dolar sınırını aşarak küresel çaptaki güçlü duruşunu koruması, iç piyasadaki tüm sarrafiye ürünlerini doğrudan tetikliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 3

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.277,08 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.459,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.898,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 41.522,09 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 8

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.219,57 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.694,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 104.123,63 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026) - Resim: 10

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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