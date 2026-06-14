İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen jeopolitik satranç hamleleri, döviz kuru ve küresel emtia fiyatlarındaki radikal değişimler, Türk yatırımcısı tarafından pürdikkat takip ediliyor. Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında “Gram altın bugün kaç para?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularının cevabını arıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Haziran 2026)
Yıl başından bu yana küçük yatırımcının birikimlerini korumak adına akın ettiği fiziki altın piyasası, pazar gününe oldukça sıcak ve hareketli bir giriş yaptı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Haziran 2026 altın satış fiyatları...Züleyha Öncü
Ons altının 4.200 dolar sınırını aşarak küresel çaptaki güçlü duruşunu koruması, iç piyasadaki tüm sarrafiye ürünlerini doğrudan tetikliyor.
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Haziran 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.277,08 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.459,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.898,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 41.522,09 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.219,57 dolar
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.694,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 104.123,63 TL
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