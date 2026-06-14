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Kaynak: AA / İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş, kayınpederinin evini basarak 4 kişiyi öldürdü. Cinayetin ardından saldırgan, intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.