Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.
24 yıllık hasretin bittiği tarihi maç, Türkiye'nin dört bir yanında milyonları ekran başına kilitledi.
A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.
24 yıllık hasretin bittiği tarihi maç, Türkiye'nin dört bir yanında milyonları ekran başına kilitledi.
TSİ 07:00'da başlayan maç için birçok şehirde dev ekranlar kurulurken kimi vatandaşlar telefonlarından iş yerlerinde, sokaklarda maçı takip ederken görüntülendi.
Milyonların tek yürek olduğu karşılaşma 7'den 70'e tüm futbolseverler tarafından takip edildi.
Antalya Kaş - Antiphellos Antik Kenti
Kahramanmaraş
Balıkesir
Bolu
Bursa
Edirne
Kilis
Kars
İstanbul
Sakarya
Tokat - Yağıbasan Medresesi
Tekirdağ
İstanbul
Eskişehir
Sinop