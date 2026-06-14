Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu

Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu

A Milli Takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıktı. Ülkenin dört bir yanında milyonlar ekran başında millilerin başarısı için tek yürek oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 1

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

24 yıllık hasretin bittiği tarihi maç, Türkiye'nin dört bir yanında milyonları ekran başına kilitledi.

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 2

TSİ 07:00'da başlayan maç için birçok şehirde dev ekranlar kurulurken kimi vatandaşlar telefonlarından iş yerlerinde, sokaklarda maçı takip ederken görüntülendi.

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 3

Milyonların tek yürek olduğu karşılaşma 7'den 70'e tüm futbolseverler tarafından takip edildi.

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 4

Antalya Kaş - Antiphellos Antik Kenti

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Kahramanmaraş

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 6

Balıkesir

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 7

Bolu

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Bursa

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 9

Edirne

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 10

Kilis

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 11

Kars

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 12

İstanbul

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 13

Sakarya

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 14

Tokat - Yağıbasan Medresesi

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 15

Tekirdağ

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 16

İstanbul

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 17

Eskişehir

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Türkiye'de Dünya Kupası heyecanı: Milyonlar ekran başında tek yürek oldu - Resim: 18

Sinop

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