Türkiye’de iki ilin sınırı değişti: Haritası yeniden çizildi

Yayımlanan kararnamenin bir diğer önemli maddesi ise Sivas ilindeki tarımsal alanları kapsıyor. Alınan karar doğrultusunda, tarımsal verimliliği artırmak ve arazileri daha kullanışlı hale getirmek amacıyla bölgede arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.