Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, Muş ve Bitlis illeri arasındaki idari sınır hattında değişikliğe gidildi. Aynı kararname kapsamında Sivas'ın iki ilçesinde de kapsamlı arazi toplulaştırma çalışmalarının başlatılacağı duyuruldu.
Türkiye’de iki ilin sınırı değişti: Haritası yeniden çizildi
Türkiye haritasında iki ilin sınırı değişti. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, Muş ve Bitlis illeri arasındaki idari sınır hattında değişikliğe gidildi.Gülsüm Hülya Sundu
Muş ile Bitlis arasındaki idari sınır hattında yaşanan belirsizlikleri gidermek amacıyla hazırlanan ve 12 Haziran 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme resmen yürürlüğe girdi.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi dayanak gösterilerek alınan karara göre, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı yeniden düzenlendi.
Yayımlanan düzenlemede, tarafların sınır değişikliği sonrasında karşı tarafın sınırları içinde kalan genel ve özel haklarının hukuken tamamen saklı tutulacağı da özellikle vurgulandı.
Kararın ekinde paylaşılan resmi kroki ve koordinat bilgilerine göre, iki il arasındaki yeni idari sınır hattı belirli coğrafi noktalar referans alınarak kesinleştirildi.
Yeni sınır güzergahının Karasu Nehri'nden başlayarak sırasıyla Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi üzerinden geçirildiği belirtildi.
Yayımlanan kararnamenin bir diğer önemli maddesi ise Sivas ilindeki tarımsal alanları kapsıyor. Alınan karar doğrultusunda, tarımsal verimliliği artırmak ve arazileri daha kullanışlı hale getirmek amacıyla bölgede arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.
Bu çalışmaların Sivas Merkez ilçesine bağlı on iki köy ile Yıldızeli ilçesine bağlı yirmi üç köyü kapsayacağı açıklandı.
Hayata geçirilecek bu projeyle birlikte parçalı tarım arazilerinin bütünlüğünün sağlanarak çok daha verimli kullanılması ve bölge çiftçisinin üretim kapasitesinin doğrudan desteklenmesi hedefleniyor.