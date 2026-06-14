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2026 Dünya Kupası'na 2-0'lık Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım'da maç sonu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: 'HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE'

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem şunları söyledi:

"Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık ve ah vah derken ilk golü yedik.

İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı.

Her şey bizim elimizde. Bu kaliteye sahibiz. Kafaları kaldırıp önümüze bakacağız. Hatalı, suçlu aramanın anlamı yok çünkü biz bir takımız. Taraftarlarımız kusura bakmasınlar, galibiyetle güne başlatmak isterdik. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız."