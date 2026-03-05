Milli Savunma Bakanlığı, dün İran’dan ateşlenen, Suriye ve Iran hava sahalarını geçen bir füzenin NATO’nun hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurdu. Bakanlık, füzenin bir parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıkladığı gelişme sonrası NATO ‘kınama mesajı’ yayınlayarak "Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

ABD ise düşürülen füzenin NATO anlaşmasının 5’inci maddesini ‘tetiklemeyeceğini söyledi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran Genelkurmay Başkanlığı, Hatay’da düşen füze ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye’yi füze atılmadığının altını çizerek “Türkiye’nin egemenlik haklarına saygılıyız” ifadeleri yer aldı.

