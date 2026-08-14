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Kaynak: AA

Letonya Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke hava sahasında tehdit tespit edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlardan kapalı alanlara geçmeleri istendi.

Augsdaugava, Preili, Rezekne ve Balvi belediyelerini kapsayan hava tehdidi uyarısında, vatandaşlara alçaktan uçan veya şüpheli nesnelere yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Benzer bir nesne görülmesi halinde yetkililere haber verilmesi istendi.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI İHA'YI DÜŞÜRDÜ

Letonya Silahlı Kuvvetleri, daha sonra yaptığı paylaşımda hava sahasındaki tehdidin sona erdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Müttefik (NATO) savaş uçakları, hava sahasına giren insansız hava aracını başarıyla düşürdü." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi. İHA'nın nereden geldiğine ilişkin ise henüz herhangi bir ayrıntı verilmedi.

FİNLANDİYA'DA DA HAVA VE DENİZ TRAFİĞİNE KISITLAMA

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre Finlandiya, ülkenin güneyinde, Rusya sınırına yakın bir bölgede hava ve deniz trafiğine geçici kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.