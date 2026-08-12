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Kaynak: AA

Rusya ile devam eden savaş nedeniyle geniş alanlarda oluşan patlayıcı madde tehdidi karşısında Ukrayna, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) başvurdu. Ülkedeki sivil halkın güvenliğini sağlamak ve kritik altyapı tesislerini korumak amacıyla Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), NATO Euro-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'nden (EADRCC) yardım talep etti.

Arazideki patlayıcıların emniyetli biçimde bertaraf edilmesi ve nakledilmesi için teknik imkanlarını genişletmeyi hedefleyen Ukrayna makamları; TAC-6 model taktik bomba imha teçhizatı, balistik koruyucu gözlükler ile taktik kulaklıklar dahil olmak üzere çeşitli özel donanımların tedarik edilmesini istedi.

Temizleme faaliyetlerinin ülkenin yeniden ayağa kaldırılması ve vatandaşların can güvenliğinin temini bakımından kritik rol oynadığı ifade edildi. Kiev yönetimi, 24 Ekim 2025 tarihinde de aynı merkezden gıda, temel su kaynakları ve akaryakıt teminini kapsayan insani yardım imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla destekte bulunulmasını rica etmişti.