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Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda yapılan denetimlerde çok sayıda dilenci yakalandı.

Zabıta müdürlüğüne götürülüp üst araması yapılan dilencilerden ikisinin ayrı ayrı cuma namazı çıkışında yaklaşık bir saatte toplam 600 lira topladığı tespit edildi. Elde edilen paralara el konulurken, dilenciler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.



Denetim sırasında zabıta ekiplerinin, "Bir saatte nasıl 600 lira topladın" sorusuna dilencilerden birinin "Maşallah" şeklinde cevap vermesi ise dikkat çekti. Zabıta ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdüreceği belirtildi.