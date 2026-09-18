Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu

ERDOĞAN RİZE GÜNEYSU'DA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etmiş ve seçimlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum."