Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu

Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın "yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız" mesajının ardından partide seçim hazırlıkları hız kazandı. Kulislerde AK Parti’nin il başkanlıklarının yarısından fazlasında değişikliğe giderek yeni bir kadro yapılanmasına gideceği iddia edildi.

Kaynak: Diğer
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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’nin Güneysu ilçesinde yaptığı "yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" açıklamasının ardından teşkilatlarda hareketlilik başladı.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 2

AK Parti'nin seçim hazırlıkları kapsamında il teşkilatlarında kapsamlı bir değişime hazırlandığı öne sürüldü.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 3

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre parti, seçim çalışmalarını yürütecek kadroları oluşturmak amacıyla il teşkilatlarını yeniden yapılandırmayı planlıyor.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 4

Parti kulislerine göre il başkanlıklarının yarısından fazlasında değişiklik yapılması gündemde yer alıyor.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 5

Parti kulislerinde yeni il başkanları belirlenirken takip edilecek kriterlere dair dikkat çeken detaylar konuşuluyor.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 6

Yeni dönemde yalnızca parti içindeki görev geçmişinin değil, adayların kentteki tanınırlığının ve yerel sorunlara hakimiyetinin de dikkate alınacağı ifade ediliyor.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 7

Yapılan değerlendirmelerde öne çıkan kriterler şunlar:

Saha hakimiyeti

Sahada aktif, kentinde tanınan ve seçmenle doğrudan ilişki kurabilen isimler öne çıkarılacak.

Örgüt koordinasyonu

Örgütü sahaya çıkarabilecek ve seçim çalışmalarını doğrudan koordine edebilecek isimler tercih edilecek.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 8

Yapılanma sürecinde faaliyet yürütme tarzının da bir kriter olacağı belirtiliyor. Faaliyetlerini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürüten bazı il başkanlarıyla yolların ayrılabileceği öne sürülüyor.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 9

Planlanan değişikliklerin ardından yeni atanacak il başkanlarının kendi yönetimlerini oluşturması ve seçim dönemine yönelik saha çalışmalarını planlaması bekleniyor.

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Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu - Resim: 10

ERDOĞAN RİZE GÜNEYSU'DA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etmiş ve seçimlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum."

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