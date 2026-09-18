Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’nin Güneysu ilçesinde yaptığı "yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" açıklamasının ardından teşkilatlarda hareketlilik başladı.
Erdoğan mesajı verdi kulisler hareketlendi: AK Parti'nin seçim planı belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın "yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız" mesajının ardından partide seçim hazırlıkları hız kazandı. Kulislerde AK Parti’nin il başkanlıklarının yarısından fazlasında değişikliğe giderek yeni bir kadro yapılanmasına gideceği iddia edildi.Kaynak: Diğer
AK Parti'nin seçim hazırlıkları kapsamında il teşkilatlarında kapsamlı bir değişime hazırlandığı öne sürüldü.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre parti, seçim çalışmalarını yürütecek kadroları oluşturmak amacıyla il teşkilatlarını yeniden yapılandırmayı planlıyor.
Parti kulislerine göre il başkanlıklarının yarısından fazlasında değişiklik yapılması gündemde yer alıyor.
Parti kulislerinde yeni il başkanları belirlenirken takip edilecek kriterlere dair dikkat çeken detaylar konuşuluyor.
Yeni dönemde yalnızca parti içindeki görev geçmişinin değil, adayların kentteki tanınırlığının ve yerel sorunlara hakimiyetinin de dikkate alınacağı ifade ediliyor.
Yapılan değerlendirmelerde öne çıkan kriterler şunlar:
Saha hakimiyeti
Sahada aktif, kentinde tanınan ve seçmenle doğrudan ilişki kurabilen isimler öne çıkarılacak.
Örgüt koordinasyonu
Örgütü sahaya çıkarabilecek ve seçim çalışmalarını doğrudan koordine edebilecek isimler tercih edilecek.
Yapılanma sürecinde faaliyet yürütme tarzının da bir kriter olacağı belirtiliyor. Faaliyetlerini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürüten bazı il başkanlarıyla yolların ayrılabileceği öne sürülüyor.
Planlanan değişikliklerin ardından yeni atanacak il başkanlarının kendi yönetimlerini oluşturması ve seçim dönemine yönelik saha çalışmalarını planlaması bekleniyor.
ERDOĞAN RİZE GÜNEYSU'DA NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etmiş ve seçimlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum."