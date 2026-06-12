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Kaynak: İHA

ELAZIĞ ZABITASINDAN KAPSAMLI DENETİM

Zabıta ekipleri, cuma namazı öncesinde cami çevreleri, hastane girişleri ve kalabalık cadde ile meydanlarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan kontroller sırasında vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek para talep ettiği belirlenen kişiler tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan dilenciler, gerekli idari işlemlerin yapılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

VATANDAŞLARA DUYGU İSTİSMARI UYARISI

Elazığ Belediyesi yetkilileri, dilencilikle mücadele çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Özellikle duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına cami çevreleri, hastaneler ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu bölgelerde denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.