İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife

100 kilometre ve altı şehirlerarası taşımalar için yeni fiyat (A,B,D Yetki Belgeleri) 8 koltuk ve altı otomobil 220 lira, 9-15 koltuklu otobüs 350 lira, 16-24 koltuklu otobüs 600 lira, 25-34 koltuklu otobüs 680 lira, 35-45 koltuklu otobüs 1080 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs 1.170 lira olarak belirlendi.