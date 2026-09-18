Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife

İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife

İzmir Otogarı’nda İZULAŞ dönemi başladı. Meclisten oy birliği ile geçen tarifeye göre. İl içi yolcu taşıyan araçlarda ücretler 200 liradan başlayıp 1.170 liraya kadar değişiyor. Transit geçenler için de benzer kademeli bir tarife belirlendi.

Kaynak: İHA
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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 1

Yeni ücret tarifesi Büyükşehir Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Şehirlerarası, il içi ve otopark ücretleri araç tipine göre yeniden belirlendi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 2

Boş ve dolu çıkış otopark ücretleri de süreye ve araç tipine göre yeniden düzenlendi. Dolu çıkışta ilk 1 saat tüm araçlar için ücretsiz olacak.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 3

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yönetiminde yapıldı.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 4

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Otogarı’na ilişkin hukuk mücadelesini kazanmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Otogarın işletilmesine ilişkin gelir tarifesini içeren önerge için toplantıya ara verilerek Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 5

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay imzalı başkanlık önergesinde Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi (İZULAŞ) tarafından işletilecek otogarda uygulanacak ücret tarifesinin oylanması istendi. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yeni ücret tarifesi hem komisyonda hem de mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 6

100 kilometre ve altı şehirlerarası taşımalar için yeni fiyat (A,B,D Yetki Belgeleri) 8 koltuk ve altı otomobil 220 lira, 9-15 koltuklu otobüs 350 lira, 16-24 koltuklu otobüs 600 lira, 25-34 koltuklu otobüs 680 lira, 35-45 koltuklu otobüs 1080 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs 1.170 lira olarak belirlendi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 7

101 kilometre ve üstü şehirlerarası taşımalar için yeni uygulama (A,B,D Yetki Belgeleri) 8 koltuk ve altı otomobil 260 lira, 9-15 koltuklu otobüs 470 lira, 16-24 koltuklu otobüs 1000 lira, 25-34 koltuklu otobüs 1.250 lira, 35-45 koltuklu otobüs 1.770 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs ücreti 1.800 lira yapıldı.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 8

İl içi yolcu taşıması yapanlar için yeni fiyat (D Yetki Belgesi) 8 koltuk ve altı otomobil 200 lira, 9-15 koltuklu otobüs 270 lira, 16-24 koltuklu otobüs 290 lira, 25-34 koltuklu otobüs 490 lira, 35-45 koltuklu otobüs 940 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs 1.170 lira olarak belirlendi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 9

Transit geçenler için yeni fiyatlar (Terminali ara durak olarak kullananlar- A,B,D Yetki Belgeleri) 8 koltuk ve altı otomobil 200 lira, 9-15 koltuklu otobüs 270 lira, 16-24 koltuklu otobüs 290 lira, 25-34 koltuklu otobüs 470 lira, 35-45 koltuklu otobüs 950 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs 1.170 lira yapıldı.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 10

Boş çıkış otopark tarifesi

46 koltuk ve üzeri, 25-34 ile 35-45 koltuklular için; 1 saate kadar 180 lira, 1-3 saat 280 lira, 3-5 saat 300 lira, 5-12 saat 400 lira, 12-24 saat 460 lira, 24 saat 520 lira yeni tarife olarak kabul edildi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 11

16-24 koltuklular ile 9-15 koltuklular için; 1 saate kadar 170 lira, 1-3 saat 280 lira, 3-5 saat 300 lira, 5-12 saat 400 lira, 12-24 saat 460 lira, 24 saat 520 lira yeni ücret şeklinde belirlendi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 12

8 koltuk ve altı için ise yeni fiyatlar; 1 saate kadar 170 lira, 1-3 saat 270 lira, 3-5 saat 290 lira, 5-12 saat 390 lira, 12-24 saat 450 lira, 24 saat 520 lira olarak belirlendi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 13

Dolu çıkış otopark ücretleri

Yeni tarife kapsamında 1 saate kadar tüm araçlar ücretsiz olarak faydalanacak.

46 koltuk ve üzeri, 9-15, 16-24, 25-34 ile 35-45 koltuklular için; 1-3 saat 280 lira, 3-5 saat 300 lira, 5-12 saat 400 lira, 12-24 saat 460 lira, 24 saat 520 lira yeni tarife olarak kabul edildi.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 14

8 koltuk ve altı için ise yeni tarife 1-3 saat 270 lira, 3-5 saat 290 lira, 5-12 saat 390 lira, 12-24 saat 450 lira, 24 saat 520 lira yapıldı.

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İzmir'de otogarda ücretler yeniden belirlendi: 200 TL’den 1.170 TL’ye kadar tarife - Resim: 15
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