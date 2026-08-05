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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-1 yıl 9 aydır milletimizden kaçırılan her adımı kayda geçirdik. Cumhuriyete karşı kalkışmada görüyoruz ki içeriği ve usulü ile kalkışma süreci tam olak karşımızda.

-Bu metinin arkasında kim var? Kim yol gösteriyor? Süreç başladığından beri onu söylüyoruz.

"BU YASADA TARİF EDİLEN İKİNCİ CUMHURİYETTİR"

-Bu arada tarif edilen ikinci Cumhuriyettir. Bu yasayla tarif edilen ikinci cumhuriyettir. Bir de yasanın altına imza atarken poz veriyorsunuz. Siz Sevre imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz.

-Devletin gerektirdiklerinin tersini yapıyorlar. Devletin diyen çoktur ama yerine getiren yok.

-Soruyorum hukuk zeminine taşınan kim? Terörist elebaşı mı? 8 bin militan mı? Hangi hukuk zeminine taşınacak bunlar?

-Bugün tartıştığımızı şey kanun teklifi değil. İktidarın devlet krumlarını ne adına nerede işlettiğidir.

"ALLAH'TAN DA MI KORKMUYORSUNUZ?"

-Milletvekilinin bilmediği metni İmralı nereden biliyor? diye sorduk. Cevap veremediler. Önlerine metin kondu imzalıyorlar. Sonrada kendilerine milletin vekili diyolar. Vicdan bunun neresinde kuldan utanmıyorsunuz da Allah'tan da mı korkmuyorsunuz?

-Milletvekili görmediği belgeye imza atarak yaşatmak istedikleri rejimi kökleştirmeye çalışıyorlar. Milletin gemenliğini ayaklar altına alıyorsunuz. İnsanlık tarihinde devlet kurmuş tek meclisi bir zani istiyor diye size çiğnetmeyeceğiz.

-Milletimizin iradesini son ana kadar size harılatacağız. O imza atan vekillere tekrar soruyorum. Neye hizmet ediyorsunuz? İtirazınız yok mudur? Endişeniz yok mudur? Dün suç saydıklarınız bugün kualisyona dönüşmektedir.

-Evlatlarınıza bırakmak istediğiniz miras bu mudur? Öcalan'a ulakçılık yapmak, caninin yol haritası ile devlete güzergah tayin etmek midir!?

"PJAK'IN SİLAHLANDIĞINA DAİR CİDDİ İHTİHBARATLAR GELİYOR"

-PJAK'ın silahlandığına dair ciddi ihtihbaratlar geliyor. Yarın sahip olabileceği kapasiteye göre hareket etmek gerekir.

"MİLLİ NAMUSUN ÖLÇÜSÜ OLAMAZ"

-Bir de terörün 50 yıllık maliyetinden söz edyorlar. Türk milleti ne yapacaktı? Biz ona bedel ve sorumluluk diyoruz. Ekonomiyi yıkan devletin, kurumlarını taruman eden yönetim anlayışının yanında devede kulak kalır. Milli namusun ölçüsü olamaz. Kimse bir teraziye koyamaz.

-Suça sürüklenen çocuklar... Sizin iktidarınızda büyüdü bu çocuklar, 25 yıldır yaptıklarınızın aynasıdır. Suç ekonomisinin sonucudur. PKK'da bunan gelir sağlayan yapıların en önemlisi. Şimdi o teröristlerin binlercesini af diyeler sokaklara salacaklar.

"SİZDE HİÇ AKIL YOK MU ARKADAŞ?"

-Sözde düzenleme hazırlamışlar şehit yakını ve gaziler için. Neden şimdi? diye soruyorlar. Çerçeve yasa ile aynı zaman denk getirilmesini manidar buluyorlar. "Bu bir avuç rüşvet midir?" diye sorguluyorlar. Böyle mi perdeleyecekler diye soruyolar. Aynı takvime denk getirerek vicdanları yaralıyorsunuz. Sizde hiç akıl yok mu arkadaş? Layıkıyla teslim edin. İhanetin vicdan perdesi yapmayın. Olan biten rezalettir.

-İmralı onay merci haline geliyor. İmtiyaz vaadediyor. Bugün bu ülkede doğru tarafta durnlarkendilerini neden sahipsiz hissediyor. İktidarın asıl istediği "millete artık yapacak bir şey yok" dedirtmektir. Bizim defterimizde öğrenişmiş çaresizlik, güce tapınmak yoktur. Meclis çoğunluğu milletin vicdanını ölçemez.

-Yasanın hangi pazarlığın sonucu hazırlandığını tek tek anlatacağız. Ve sonuna kadar "hayır" diyerek bayrak açacağız.

-Süreci bu aşamaya getirmiş olabilirler. "İlk adım" diyorlar ilk adımların nereye bastığını göreceğiz. Siyasi ve toplumsal sonuçlarında boğulacaklar. İmralı pazarlığına açtıkları bu dönemin siyasi sicilini asla temizleyemeyecekler.

-İhanetin zaman aşımı yoktur.

-Biri iktidarını, biri koltuğunu biri de yıllardır ulaşamadığı hedefe Saray'ın eliyle ulaşmak istemektedir. Bizim isteiğimiz ise evlatlarımızın geleceğini korumak.

-Bu "çözüm yasası" diye sahnelenen oyunun piyonu olmayacağız.

-Yasa gelebilir, oy çoğunlukları var. Karar Türk milietinin vicdanında hükümsüz kalacaktır. Biz yenilmeyeceğiz.