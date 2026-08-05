Çin pazarında üst segment elektrikli sedan modelleri arasında güçlü bir konum hedefleyen yeni BYD Denza Z9S, gelişmiş teknik parametreleri ve dikkat çeken tasarımıyla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.
5 dakikada şarj oluyor, 1.100 km gidiyor: BYD Denza Z9S sahnede
BYD çatısı altında faaliyet gösteren lüks otomobil üreticisi Denza, yeni elektrikli sedan modeli Z9S için ön sipariş sürecini başlattı. Üç farklı donanım seçeneğiyle orta-üst segmentte boy gösteren araç, 1.100 kilometreye ulaşan menzil kapasitesi ve 1.194 beygiri bulan motor gücüyle öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın bir diğer modeli Z9'a kıyasla daha kompakt ölçülere sahip olan Denza Z9S; 5.090 mm uzunluk, 1.980 mm genişlik ve 1.490 mm yükseklik değerleriyle tasarlandı. Otomobilin aks mesafesi ise 3.025 mm olarak açıklandı.
Tasarımda coupe formunu yansıtan sportif hatlar hakim. Ön bölümde iki parçalı far mimarisine yer verilirken, üstte çift sıra LED aydınlatmalar, tampon kenarlarında ise dikey konumlandırılmış ana far grubu bulunuyor.
Tavan kısmında gelişmiş sürüş sistemlerini destekleyen LiDAR sensörü yer alıyor. Yan tarafta siyah cam çerçeveleri ile yenilenmiş kapı kolları göze çarparken alıcılar 19 ve 20 inçlik jant alternatifleri arasından seçim yapabiliyor.
Arka tarafta ince yapılı LED stoplar ile elektrikli aktif spoyler dikkat çekiyor. Model, Dawn Purple ve FJORD Green seçeneklerinin de dahil olduğu 7 farklı gövde rengiyle tercih edilebilecek. Modelin iç mekanı sürücüyü merkeze alan bir kokpit yapısıyla geliştirildi. Kabin tarafında Cloud Smoke Purple, Frost Porcelain White ve Flame Red olmak üzere üç renk paleti sunuluyor.
Nappa deri koltuklar, Alcantara süet tavan kaplaması ve fırçalanmış metal hoparlör kapakları premium hissi güçlendiriyor. Ön yolcu alanındaki manyetik panel; tablet, kulaklık veya dekoratif objelerin sabitlenmesine imkan tanıyor. Arka yolcular için iklimlendirme, güneşlik ve ambiyans aydınlatmasını yöneten 7 inçlik bağımsız bir kumanda ekranı entegre edilmiş.
Toplamda 44 ayrı saklama alanına sahip olan araçta, 470 litreye kadar genişleyebilen arka bagaja ek olarak ön bölümde 120 litrelik bir alan daha sunuluyor. Tamamen elektrikli mimariye sahip olan Denza Z9S, arkadan itişli tek motorlu ve dört tekerlekten çekişli üç motorlu olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor:
Tek Motorlu (RWD): 370 kW (496 beygir) güç üretiyor.
Üç Motorlu (AWD): Toplam 890 kW (1.194 beygir) güce ulaşıyor. Bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 2,68 saniyede tamamlıyor.
Araçta BYD üretimi 102 kWh kapasiteli ikinci nesil LFP Blade Battery kullanılıyor. CLTC normlarına göre versiyona bağlı olarak 780 km, 920 km ve 1.100 km menzil sunuluyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97 seviyesine ise 9 dakikada ulaşabiliyor.
Denza Z9S, güç alanını DiPilot 300 adıyla da bilinen "God's Eye B" LiDAR sisteminden alıyor. Şirketin God’s Eye 5.0 büyük modeliyle desteklenen yapı; otoyol sürüş asistanı, şehir içi navigasyon yönlendirmesi ve otonom park imkanı sunuyor.
Gövdeli yapının yüzde 91,1'lik kısmında yüksek mukavemetli sıcak şekillendirilmiş çelik ve alüminyum alaşımlı malzemeler kullanılarak güvenlik standartları üst seviyede tutulmuş.
Denza Z9S modelinin ön satış fiyat aralığı 319.800 yuan (yaklaşık 47.000 dolar) ile 389.800 yuan (yaklaşık 57.000 dolar) arasında değişkenlik gösteriyor.