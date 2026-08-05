5 dakikada şarj oluyor, 1.100 km gidiyor: BYD Denza Z9S sahnede

Toplamda 44 ayrı saklama alanına sahip olan araçta, 470 litreye kadar genişleyebilen arka bagaja ek olarak ön bölümde 120 litrelik bir alan daha sunuluyor. Tamamen elektrikli mimariye sahip olan Denza Z9S, arkadan itişli tek motorlu ve dört tekerlekten çekişli üç motorlu olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor: