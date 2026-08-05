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Kaynak: Haber Merkezi

Aralarında akademisyenlerin, emekli bürokratların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve şehit ailelerinin bulunduğu çok sayıda isim, Terörsüz Türkiye denilen İmralı açılımına karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köse, TBMM Eski Başkanvekili Uluç Gürkan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Millî Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy, Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Bican Ercilasun, Türk Devletleri Teşkilatı Kurucu Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ve Prof. Dr. İskender Öksüz gibi isimlerin imzasının yer aldığı deklarasyonda; “Güvenlik güçlerimizin on binlerce şehidi ve gazisiyle verdiği mücadele sonucunda mağlup edilen PKK'yla pazarlık yapmanın teslimiyet” olduğu vurgulanırken, “Türk Milleti olarak teslimiyete 'hayır' diyoruz" denildi.

"ANAYASANIN İLKELERİ ESAS ALINMALI"

Yayımlanan metinde Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ilkesine dikkat çekilerek, etnik ayrımlara dayalı söylemler reddedildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" sözüne atıfta bulunulan açıklamada, millî egemenliğe ortak getirilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Anayasa'nın başlangıç ilkelerine sadakat vurgusu yapılan bildiride; Türk milli menfaatlerinin ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması gerektiği ifade edildi.

"BÖLÜCÜ ELEBAŞLARIYLA PAZARLIK TESLİMİYETTİR"

Bildiride PKK'nın sadece bir terör örgütü değil, açıkça bölücü bir yapı olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"PKK'nın açılımı 'Partiya Karkeren Kurdistan' yani 'Kürdistan İşçi Partisi'dir. Adından da Kürtçü ve bölücü olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' denilerek bölücü elebaşılarıyla ve onların siyasi uzantılarıyla görüşmeler ve pazarlıklar yapılmasına 'Hayır!' diyoruz."

Güvenlik güçlerinin on binlerce şehit ve gazi pahasına yürüttüğü mücadele sonucunda örgütün yenilgiye uğratıldığı hatırlatılan metinde, bölücübaşına statü verilmesi ya da örgüt mensuplarına af getirilmesi gibi adımların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bildiriye imzası yer alan isimlerin listesi şu şekilde;

1. Acar Osman, Vali

2. Ahmetbeyoğlu Ali, Dr. Öğretim Üyesi

3. Akalın Baturalp, Çiftçi

4. Akcan Abdülkadir, Prof. Dr. E. Bakan

5. Akıncı Halil, Büyükelçi

6. Aksoy Mustafa, Prof. Dr.

7. Aksungur Bünyamin, Sanatçı

8. Akyürek Bekir, Öğretim Görevlisi

9. Akyüz Ahmet Erdem, Avukat- Hukukun Egemenliği Der. Onursal Bşk.

10. Albayrak Kemal, 20- 21. Dönem Milletvekili

11. Altay Ömer Nail, Gazi Yük. Vk. Mtv. Bşk.

12. Apuhan Recep Şükrü, Yazar

13. Arabacı Ali 21. Dönem Milletvekili

14. Ardalı İlhan

15. Arıcı Aykut Alp, Milliyetçi Kongre Der. Baş.

16. Arıkoğlu Ekrem, Prof. Dr.

17. Arslan Beyhan, 21. Dönem Milletvekili

18. Arslan Gürsel, Makine Müh.

19. Ataoğlu Aybars, Prof. Dr.

20. Atay Mehmet, Tiyatrocu Yönetmen

21. Atlı Faruk, Dr.

22. Ay Mehmet, E Öğretmen

23. Ayaz İlayda, 1283 Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi-Mimar

24. Aydınlı Atilla, Prof. Dr.

25. Azıtepe Metin

26. Babacan Cahit, Avukat

27. Babacanlı Celalettin, E. Tümgeneral

28. Babaoğlu Abdullah Selim, Avukat

29. Bahar Bilal, E. Ülkü Tek Gen. Bşk.

30. Bahşi Feridun, 27. Dönem Milletvekili

31. Başbuğ Temel, Eski Belediye Başkanı

32. Batmaz Erdal

33. Bayır Fikret, Dr.- E. Kur. Alb.

34. Bayrak Sabahat, Prof. Dr.

35. Beştepe Naci, E. Tümgeneral

36. Beyatlı Kemal

37. Beyit Ali, Dr. Öğretim Üyesi

38. Birgül Emrah, Yapımcı

39. Bozdoğangil Veysel Erdem

40. Bozkurt Hüsnü, ADD. Gen. Baş.

41. Bulut Arslan, Gazeteci- Yazar

42. Can Ahmet Selçuk, İnsan ve Demokrasi Vak. Bşk.

43. Canpolat Nihat, Vali

44. Cebeci Aspay, Sosyolog Yazar

45. Cebeci Çağrı, Karikatürist Yazar

46. Çağlağan Haydar, Prof. Dr.

47. Çakır Osman, Yazar

48. Çakır Rüştü, Eğitimci Yazar

49. Çam Nusret, Prof. Dr.

50. Çamkerten Bayram, E. KOSGEB. Bşk.

51. Çavuşoğlu Gültekin,

52. Çekiç Hasan, Yazar

53. Çelik Afşar, Dr.

54. Çelik Arda, Yazar, Basın Danışmanı

55. Çelik Nevin, E. Öğretmen

56. Çetin İsmet, Prof. Dr.

57. Çetin Meltem, Prof. Dr.

58. Çetin Recep, Prof. Dr. 25.Dönem Milletvekili

59. Çiftçi Haydar, İnşaat Müh.

60. Çimen Ayşenaz, Avukat

61. Çirkin Süleyman Turan, 21. 23. Dönem Milletvekili

62. Dağaşan Dursun, E. PTT. Gen. Müd.

63. Demir Ali, E. Tuğgeneral.- Avukat

64. Demir Mehmet Akif

65. Demirtaş Raşit, Yönetmen

66. Deniz Şerafettin, Avaz Araş. Strateji Merkezi Baş.

67. Dinçarslan Bahadırhan

68. Doğan Ali, Gazeteci

69. Doğrusöz Alp, Fotoğrafçı

70. Durak Osman, Büyükelçi

71. Durakoğlu Mahir, E. Savcı

72. Duvarcı Ayşe

73. Duvarcı Özber

74. Dümen Yunus, Gazi Eğitim Mezunları Vakfı Bşk.

75. Erarslan Gülcan Havva

76. Ercilasun Bican, Prof. Dr.

77. Ercilasun Bilge, Prof. Dr.

78. Ercilasun Konuralp, Prof. Dr.

79. Erdoğan Ayşe

80. Erdoğan Selim, Dr.

81. Erdoğan Umut Barış

82. Ergin Saide

83. Erkal Mustafa, Vali

84. Erkalan Yaşar, İnşaat Müh.

85. Erkan Aydemir, Büyükelçi

86. Erkanlı Cevdet

87. Eroğlu Feyzullah, Prof Dr.

88. Eryılmaz Fatih, E Gazi Emniyet Müdürü

89. Ertuğrul Hasan Murat, Prof. Dr.

90. Fırat Ahmet, İnşaat Müh.

91. Gökmenoğlu Korhan, Prof. Dr.

92. Göze Hicran, Avukat -Yazar

93. Gündüz Abdullah, Türk Halk Müziği Eğitmen Sanatçısı

94. Gündüz Mehmet, E. Öğretim Görevlisi

95. Güner Sadık, İlahiyatçı-yazar

96. Güneş Ercan, E. TÜRKAK Uzmanı

97. Günyeli İnci

98. Gürdal İrfan, Sanatçı

99. Gürel Emre, Ülkücü Düşünce Derneği Baş.

100. Gürkan Uluç, 19. 20. 21. Dönem Milletvekili

101. Güven Berkan, Oyun tasarımcısı

102. Hacaloğlu Örpen

103. Hacaloğlu Türkan

104. Halilbeyoğlu Abdullah, İnşaat Müh.

105. Hamşioğlu Oğuz, Dr.

106. Horasan Erdem, Öğrenci

107. Işık Şükrü, İnş. Müh.

108. İlker Ayşe, Prof. Dr.

109. İlker Süleyman Sami, Prof. Dr.

110. İncedelen Cenk, Dr.

111. Kadıoğlu Cihan, iş insanı

112. Kallimci Hasan, Yazar

113. Kama Nuri Aydın, Prof. Dr.

114. Karaaslan Mahmut, E Emniyet Müdürü

115. Karacabey Kürşat, Avukat-Türkiye Azerbaycan Dostluk Derneği Bşk.

116. Karadayı Mehmet Onur

117. Karamahmutoğlu Azmi

118. Karaman Suay, Gazeteci Yazar

119. Kaya Atilla, 23 24 25 26. Dönem Milletvekili

120. Kayıhan Hasan, Yazar

121. Kepenek Osman

122. Kılıç Ayşen, E Öğretim Üyesi

123. Kılıç Rafet, E. Tümgeneral

124. Kılıç Veli, Dr.

125. Kılıçarslan Abdullah, E. Tuğ General

126. Kılıçarslan Zeynep, Emekli

127. Kılıçoğlu Orhan, Yazar

128. Kılıç Hasan Basri, Öğrenci

129. Kiper Mehmet, İnşaat Müh.

130. Kocakoç Ahmet

131. Koç Atilla, 1283 Hareketi Genel Sekreteri

132. Koçak Ahmet, İnşaat Müh.

133. Koncuk İsmail, 27. Dönem Milletvekili

134. Konuşkan Halil, YAD Başkanı

135. Kök Dündar, Prof Dr.

136. Köse Hamit, Şehit Aileleri Konfederasyonu Baş.

137. Kula Paşa

138. Kumcuoğlu Ertuğrul, 21-23. Dön. MV. Mal. Bak. Müsteşarı - Büyükelçi

139. Kuvvetli Mustafa

140. Macit Nadim, Prof. Dr.

141. Maral Harun

142. Maraş İbrahim, Prof. Dr.

143. Metin Efsane Çolpan, Öğretim Görevlisi

144. Mirzaoğlu Ramazan, Prof. Dr. - E. Devlet Bakanı

145. Murathan Atilla, Prof. Dr.

146. Nazlıoğlu Erol Şule, Avukat

147. Okçu Eyüp, TAV Başkanı

148. Oral Hüseyin, sigortacı

149. Orhan Burhan – 21. Dönem Milletvekili

150. Öksüz Enis, Prof. Dr. – E Bakan

151. Öksüz İskender, Prof. Dr.

152. Öksüz Namık Kemal

153. Önder Fırat Baran, 1283 Hareketi Derneği Başkanı-İş İnsanı

154. Öner Sakin, Dr. - Eğitimci Yazar

155. Öner Yüksel, Prof. Dr.

156. Ören Edip, Tv Yapımcısı

157. Örtlek Muzaffer, İnşaat Müh.

158. Özay Saltuk Buluçhan, Avukat

159. Özbaş Edip, 21. Dönem Milletvekili

160. Özbek Hüseyin, Avukat

161. Özbek İsmet, 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Reklamcı

162. Özeller Orkun, E. Kur. Alb. Alb.

163. Özer İsmail, E. İş Baş Müf.

164. Özgedik Mehmet

165. Özkan Yusuf

166. Özkaya Hayati, Yazar

167. Özmen Ferhan, Prof. Dr.

168. Öztürk Mustafa, Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Başkanı

169. Patır Erhan, E. Tuğ General

170. Paksoy Hakan

171. Polat Cezmi, 21. Dönem Milletvekili

172. Polat Hüseyin, E. Tar. Bak. Gen. Müd. Yar. Yar.

173. Saföz Turan

174. Saygılı Oğuzhan, Yazar

175. Selamoğlu Murat

176. Seven Nidai, 21. Dönem Milletvekili

177. Sezen Yümni, Prof. Dr.

178. Somuncuoğlu Kazım, Stk Başkanı

179. Somuncuoğlu Mübeccel

180. Somuncuoğlu Tümen, Doç. Dr.

181. Soral Bartu

182. Sönmez Nihat, Sanatçı

183. Sözer Berkan, Yayıncı Yönetmen

184. Süğlün Sevin

185. Sünger Şaban, E. Karayolları. Böl. Md. Md.

186. Şalk Talat, E. Savcı

187. Şanalmış Ali

188. Şanlıtürk Mustafa, E. Temsan Genel Md.

189. Şener Aspay

190. Şener Selim

191. Tan Ahmet, Gazeteci - 26. Dönem Milletvekili

192. Tarkan Yıldız

193. Taş Veli, E Baş Müfettiş

194. Taşan Banu, Avukat

195. Taşova Haldun

196. Tekbudak Atilla, Ziraat Müh.

197. Temeltaş Kıymet

198. Temeltaş Teoman

199. Topçu Şap hatice, ADD Gen. Baş. Yar.

200. Tunalı A. Yağmur, Yazar

201. Tunceroğlu Ayşe Göktürk, Yazar

202. Tunceroğlu Mehmet, Müh.

203. Turanlı Güzide, Prof. Dr.

204. Turanlı Sacit, Prof. Dr.

205. Türk Alican, Ö.E.Kd.Alb, Sosyolog-Yazar

206. Türk Vahit, Prof. Dr.

207. Türkoğlu İsmail, Prof. Dr.

208. Tütüncü Enis, 18. 22. 23. Dönem Milletvekili

209. Uçar Zahide, Yazar

210. Uluant Sinan, Kubbealtı Akademisi Bşk.

211. Uluant Zeynep Göze, Yazar

212. Uyartaş Mehmet Emin

213. Ünal Ahmet Hamdi

214. Ünal Hasan, Prof. Dr.

215. Ürgen Güner, E. Bankacı

216. Ünser Hakan

217. Vural Oktay, E. Bakan. Bakan

218. Yağcı Kadir Oğuz, 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Öğrenci

219. Yahnici Ercüment Devlet

220. Yahnici Şevket Bülent, Avukat-21. Dönem Milletvekili

221. Yahnici Taşer Yasemin

222. Yakıt İsmail, Prof. Dr.

223. Yapıcı Murat, Dr.

224. Yaraş Mahmut, Kanaat Önderi

225. Yardım Ümit, Büyükelçi

226. Yavuz Ahmet, E. Tümgeneral. Tümgeneral

227. Yazar Afide

228. Yeniçeri Özcan, Prof Dr.- Eski Milletvekili

229. Yeşiloğlu Hanifi, Müh.

230. Yıldırım Mikail, Elektrik Teknikeri

231. Yıldırım Mustafa, Vali, E. AYM. Üyesi

232. Yıldız Ata Naciye, Prof. Dr.

233. Yıldız Mehmet

234. Yıldız Müyesser, Gazeteci

235. Yılmaz Iraz, Avukat

236. Yılmaz Kerim, E. AC. Reisi

237. Yılmaz Yunus Buğra, Yayıncı Yazar

238. Yiğitbaşı Mustafa, Emekli

239. Yokuş Fahrettin, 27. Dönem Milletvekili

240. Yücesoy Ayşe

241. Yücesoy Fehmi

242. Zeybek Namık Kemal, E. Bakan