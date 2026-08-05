Aralarında akademisyenlerin, emekli bürokratların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve şehit ailelerinin bulunduğu çok sayıda isim, Terörsüz Türkiye denilen İmralı açılımına karşı ortak bir bildiri yayımladı.
Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köse, TBMM Eski Başkanvekili Uluç Gürkan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Millî Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy, Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Bican Ercilasun, Türk Devletleri Teşkilatı Kurucu Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ve Prof. Dr. İskender Öksüz gibi isimlerin imzasının yer aldığı deklarasyonda; “Güvenlik güçlerimizin on binlerce şehidi ve gazisiyle verdiği mücadele sonucunda mağlup edilen PKK'yla pazarlık yapmanın teslimiyet” olduğu vurgulanırken, “Türk Milleti olarak teslimiyete 'hayır' diyoruz" denildi.
"ANAYASANIN İLKELERİ ESAS ALINMALI"
Yayımlanan metinde Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ilkesine dikkat çekilerek, etnik ayrımlara dayalı söylemler reddedildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" sözüne atıfta bulunulan açıklamada, millî egemenliğe ortak getirilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
Anayasa'nın başlangıç ilkelerine sadakat vurgusu yapılan bildiride; Türk milli menfaatlerinin ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması gerektiği ifade edildi.
"BÖLÜCÜ ELEBAŞLARIYLA PAZARLIK TESLİMİYETTİR"
Bildiride PKK'nın sadece bir terör örgütü değil, açıkça bölücü bir yapı olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:
"PKK'nın açılımı 'Partiya Karkeren Kurdistan' yani 'Kürdistan İşçi Partisi'dir. Adından da Kürtçü ve bölücü olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' denilerek bölücü elebaşılarıyla ve onların siyasi uzantılarıyla görüşmeler ve pazarlıklar yapılmasına 'Hayır!' diyoruz."
Güvenlik güçlerinin on binlerce şehit ve gazi pahasına yürüttüğü mücadele sonucunda örgütün yenilgiye uğratıldığı hatırlatılan metinde, bölücübaşına statü verilmesi ya da örgüt mensuplarına af getirilmesi gibi adımların kabul edilemez olduğu belirtildi.
Bildiriye imzası yer alan isimlerin listesi şu şekilde;
1. Acar Osman, Vali
2. Ahmetbeyoğlu Ali, Dr. Öğretim Üyesi
3. Akalın Baturalp, Çiftçi
4. Akcan Abdülkadir, Prof. Dr. E. Bakan
5. Akıncı Halil, Büyükelçi
6. Aksoy Mustafa, Prof. Dr.
7. Aksungur Bünyamin, Sanatçı
8. Akyürek Bekir, Öğretim Görevlisi
9. Akyüz Ahmet Erdem, Avukat- Hukukun Egemenliği Der. Onursal Bşk.
10. Albayrak Kemal, 20- 21. Dönem Milletvekili
11. Altay Ömer Nail, Gazi Yük. Vk. Mtv. Bşk.
12. Apuhan Recep Şükrü, Yazar
13. Arabacı Ali 21. Dönem Milletvekili
14. Ardalı İlhan
15. Arıcı Aykut Alp, Milliyetçi Kongre Der. Baş.
16. Arıkoğlu Ekrem, Prof. Dr.
17. Arslan Beyhan, 21. Dönem Milletvekili
18. Arslan Gürsel, Makine Müh.
19. Ataoğlu Aybars, Prof. Dr.
20. Atay Mehmet, Tiyatrocu Yönetmen
21. Atlı Faruk, Dr.
22. Ay Mehmet, E Öğretmen
23. Ayaz İlayda, 1283 Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi-Mimar
24. Aydınlı Atilla, Prof. Dr.
25. Azıtepe Metin
26. Babacan Cahit, Avukat
27. Babacanlı Celalettin, E. Tümgeneral
28. Babaoğlu Abdullah Selim, Avukat
29. Bahar Bilal, E. Ülkü Tek Gen. Bşk.
30. Bahşi Feridun, 27. Dönem Milletvekili
31. Başbuğ Temel, Eski Belediye Başkanı
32. Batmaz Erdal
33. Bayır Fikret, Dr.- E. Kur. Alb.
34. Bayrak Sabahat, Prof. Dr.
35. Beştepe Naci, E. Tümgeneral
36. Beyatlı Kemal
37. Beyit Ali, Dr. Öğretim Üyesi
38. Birgül Emrah, Yapımcı
39. Bozdoğangil Veysel Erdem
40. Bozkurt Hüsnü, ADD. Gen. Baş.
41. Bulut Arslan, Gazeteci- Yazar
42. Can Ahmet Selçuk, İnsan ve Demokrasi Vak. Bşk.
43. Canpolat Nihat, Vali
44. Cebeci Aspay, Sosyolog Yazar
45. Cebeci Çağrı, Karikatürist Yazar
46. Çağlağan Haydar, Prof. Dr.
47. Çakır Osman, Yazar
48. Çakır Rüştü, Eğitimci Yazar
49. Çam Nusret, Prof. Dr.
50. Çamkerten Bayram, E. KOSGEB. Bşk.
51. Çavuşoğlu Gültekin,
52. Çekiç Hasan, Yazar
53. Çelik Afşar, Dr.
54. Çelik Arda, Yazar, Basın Danışmanı
55. Çelik Nevin, E. Öğretmen
56. Çetin İsmet, Prof. Dr.
57. Çetin Meltem, Prof. Dr.
58. Çetin Recep, Prof. Dr. 25.Dönem Milletvekili
59. Çiftçi Haydar, İnşaat Müh.
60. Çimen Ayşenaz, Avukat
61. Çirkin Süleyman Turan, 21. 23. Dönem Milletvekili
62. Dağaşan Dursun, E. PTT. Gen. Müd.
63. Demir Ali, E. Tuğgeneral.- Avukat
64. Demir Mehmet Akif
65. Demirtaş Raşit, Yönetmen
66. Deniz Şerafettin, Avaz Araş. Strateji Merkezi Baş.
67. Dinçarslan Bahadırhan
68. Doğan Ali, Gazeteci
69. Doğrusöz Alp, Fotoğrafçı
70. Durak Osman, Büyükelçi
71. Durakoğlu Mahir, E. Savcı
72. Duvarcı Ayşe
73. Duvarcı Özber
74. Dümen Yunus, Gazi Eğitim Mezunları Vakfı Bşk.
75. Erarslan Gülcan Havva
76. Ercilasun Bican, Prof. Dr.
77. Ercilasun Bilge, Prof. Dr.
78. Ercilasun Konuralp, Prof. Dr.
79. Erdoğan Ayşe
80. Erdoğan Selim, Dr.
81. Erdoğan Umut Barış
82. Ergin Saide
83. Erkal Mustafa, Vali
84. Erkalan Yaşar, İnşaat Müh.
85. Erkan Aydemir, Büyükelçi
86. Erkanlı Cevdet
87. Eroğlu Feyzullah, Prof Dr.
88. Eryılmaz Fatih, E Gazi Emniyet Müdürü
89. Ertuğrul Hasan Murat, Prof. Dr.
90. Fırat Ahmet, İnşaat Müh.
91. Gökmenoğlu Korhan, Prof. Dr.
92. Göze Hicran, Avukat -Yazar
93. Gündüz Abdullah, Türk Halk Müziği Eğitmen Sanatçısı
94. Gündüz Mehmet, E. Öğretim Görevlisi
95. Güner Sadık, İlahiyatçı-yazar
96. Güneş Ercan, E. TÜRKAK Uzmanı
97. Günyeli İnci
98. Gürdal İrfan, Sanatçı
99. Gürel Emre, Ülkücü Düşünce Derneği Baş.
100. Gürkan Uluç, 19. 20. 21. Dönem Milletvekili
101. Güven Berkan, Oyun tasarımcısı
102. Hacaloğlu Örpen
103. Hacaloğlu Türkan
104. Halilbeyoğlu Abdullah, İnşaat Müh.
105. Hamşioğlu Oğuz, Dr.
106. Horasan Erdem, Öğrenci
107. Işık Şükrü, İnş. Müh.
108. İlker Ayşe, Prof. Dr.
109. İlker Süleyman Sami, Prof. Dr.
110. İncedelen Cenk, Dr.
111. Kadıoğlu Cihan, iş insanı
112. Kallimci Hasan, Yazar
113. Kama Nuri Aydın, Prof. Dr.
114. Karaaslan Mahmut, E Emniyet Müdürü
115. Karacabey Kürşat, Avukat-Türkiye Azerbaycan Dostluk Derneği Bşk.
116. Karadayı Mehmet Onur
117. Karamahmutoğlu Azmi
118. Karaman Suay, Gazeteci Yazar
119. Kaya Atilla, 23 24 25 26. Dönem Milletvekili
120. Kayıhan Hasan, Yazar
121. Kepenek Osman
122. Kılıç Ayşen, E Öğretim Üyesi
123. Kılıç Rafet, E. Tümgeneral
124. Kılıç Veli, Dr.
125. Kılıçarslan Abdullah, E. Tuğ General
126. Kılıçarslan Zeynep, Emekli
127. Kılıçoğlu Orhan, Yazar
128. Kılıç Hasan Basri, Öğrenci
129. Kiper Mehmet, İnşaat Müh.
130. Kocakoç Ahmet
131. Koç Atilla, 1283 Hareketi Genel Sekreteri
132. Koçak Ahmet, İnşaat Müh.
133. Koncuk İsmail, 27. Dönem Milletvekili
134. Konuşkan Halil, YAD Başkanı
135. Kök Dündar, Prof Dr.
136. Köse Hamit, Şehit Aileleri Konfederasyonu Baş.
137. Kula Paşa
138. Kumcuoğlu Ertuğrul, 21-23. Dön. MV. Mal. Bak. Müsteşarı - Büyükelçi
139. Kuvvetli Mustafa
140. Macit Nadim, Prof. Dr.
141. Maral Harun
142. Maraş İbrahim, Prof. Dr.
143. Metin Efsane Çolpan, Öğretim Görevlisi
144. Mirzaoğlu Ramazan, Prof. Dr. - E. Devlet Bakanı
145. Murathan Atilla, Prof. Dr.
146. Nazlıoğlu Erol Şule, Avukat
147. Okçu Eyüp, TAV Başkanı
148. Oral Hüseyin, sigortacı
149. Orhan Burhan – 21. Dönem Milletvekili
150. Öksüz Enis, Prof. Dr. – E Bakan
151. Öksüz İskender, Prof. Dr.
152. Öksüz Namık Kemal
153. Önder Fırat Baran, 1283 Hareketi Derneği Başkanı-İş İnsanı
154. Öner Sakin, Dr. - Eğitimci Yazar
155. Öner Yüksel, Prof. Dr.
156. Ören Edip, Tv Yapımcısı
157. Örtlek Muzaffer, İnşaat Müh.
158. Özay Saltuk Buluçhan, Avukat
159. Özbaş Edip, 21. Dönem Milletvekili
160. Özbek Hüseyin, Avukat
161. Özbek İsmet, 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Reklamcı
162. Özeller Orkun, E. Kur. Alb. Alb.
163. Özer İsmail, E. İş Baş Müf.
164. Özgedik Mehmet
165. Özkan Yusuf
166. Özkaya Hayati, Yazar
167. Özmen Ferhan, Prof. Dr.
168. Öztürk Mustafa, Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Başkanı
169. Patır Erhan, E. Tuğ General
170. Paksoy Hakan
171. Polat Cezmi, 21. Dönem Milletvekili
172. Polat Hüseyin, E. Tar. Bak. Gen. Müd. Yar. Yar.
173. Saföz Turan
174. Saygılı Oğuzhan, Yazar
175. Selamoğlu Murat
176. Seven Nidai, 21. Dönem Milletvekili
177. Sezen Yümni, Prof. Dr.
178. Somuncuoğlu Kazım, Stk Başkanı
179. Somuncuoğlu Mübeccel
180. Somuncuoğlu Tümen, Doç. Dr.
181. Soral Bartu
182. Sönmez Nihat, Sanatçı
183. Sözer Berkan, Yayıncı Yönetmen
184. Süğlün Sevin
185. Sünger Şaban, E. Karayolları. Böl. Md. Md.
186. Şalk Talat, E. Savcı
187. Şanalmış Ali
188. Şanlıtürk Mustafa, E. Temsan Genel Md.
189. Şener Aspay
190. Şener Selim
191. Tan Ahmet, Gazeteci - 26. Dönem Milletvekili
192. Tarkan Yıldız
193. Taş Veli, E Baş Müfettiş
194. Taşan Banu, Avukat
195. Taşova Haldun
196. Tekbudak Atilla, Ziraat Müh.
197. Temeltaş Kıymet
198. Temeltaş Teoman
199. Topçu Şap hatice, ADD Gen. Baş. Yar.
200. Tunalı A. Yağmur, Yazar
201. Tunceroğlu Ayşe Göktürk, Yazar
202. Tunceroğlu Mehmet, Müh.
203. Turanlı Güzide, Prof. Dr.
204. Turanlı Sacit, Prof. Dr.
205. Türk Alican, Ö.E.Kd.Alb, Sosyolog-Yazar
206. Türk Vahit, Prof. Dr.
207. Türkoğlu İsmail, Prof. Dr.
208. Tütüncü Enis, 18. 22. 23. Dönem Milletvekili
209. Uçar Zahide, Yazar
210. Uluant Sinan, Kubbealtı Akademisi Bşk.
211. Uluant Zeynep Göze, Yazar
212. Uyartaş Mehmet Emin
213. Ünal Ahmet Hamdi
214. Ünal Hasan, Prof. Dr.
215. Ürgen Güner, E. Bankacı
216. Ünser Hakan
217. Vural Oktay, E. Bakan. Bakan
218. Yağcı Kadir Oğuz, 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Öğrenci
219. Yahnici Ercüment Devlet
220. Yahnici Şevket Bülent, Avukat-21. Dönem Milletvekili
221. Yahnici Taşer Yasemin
222. Yakıt İsmail, Prof. Dr.
223. Yapıcı Murat, Dr.
224. Yaraş Mahmut, Kanaat Önderi
225. Yardım Ümit, Büyükelçi
226. Yavuz Ahmet, E. Tümgeneral. Tümgeneral
227. Yazar Afide
228. Yeniçeri Özcan, Prof Dr.- Eski Milletvekili
229. Yeşiloğlu Hanifi, Müh.
230. Yıldırım Mikail, Elektrik Teknikeri
231. Yıldırım Mustafa, Vali, E. AYM. Üyesi
232. Yıldız Ata Naciye, Prof. Dr.
233. Yıldız Mehmet
234. Yıldız Müyesser, Gazeteci
235. Yılmaz Iraz, Avukat
236. Yılmaz Kerim, E. AC. Reisi
237. Yılmaz Yunus Buğra, Yayıncı Yazar
238. Yiğitbaşı Mustafa, Emekli
239. Yokuş Fahrettin, 27. Dönem Milletvekili
240. Yücesoy Ayşe
241. Yücesoy Fehmi
242. Zeybek Namık Kemal, E. Bakan