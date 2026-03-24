Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Süreci boğmanın aceleye getirmenin anlamı yok, yola çıktık, inşallah varacağız, hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik Allahın izniyle ve muhakkak surette başaracağız" açıklaması kafaları karıştırdı.

Süreçle ilgili yasal düzenlemelere dair konuşan Bahçeli, "İnanıyorum ki bayramın ardından dört başı mamur reformlar aşama aşama hayata geçecektir. Ucuz hesaplara tevessül etmeden, cılız anlaşmazlıklardan çıkar devşirmeden, basit yargılamaların peşine takılmadan maşeri vicdanın beklentisine müzayer yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacaktır" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Bölgemiz savaşla kuşatıldı. Siyonist şebeke Ramazan demedi bayram demedi.

-Terörsüz Türkiye fırsat kapısıdır. Devletimizin küresel güç olması için imkan doğdu.

-BM tarihinin en aciz döneminde. Uluslararası hukuk paçavraya döndü. ABD ve İsrail'in İran'a gerekçesiz saldırıları sebebiyle komşular toz duman içindedir. Trump'ın 'İran'ı yok edeceğiz' tehdidi, İsrail Başkakanı'nın açıklamaları barış umutlarını sekteye uğratmaktadır.

-Kabus senaryoları, üst düzey isimlerin suikasta uğraması, nükleer tehditlerin sıradanlaşması, Hürmüz Boğazı'nı içine alan kaygı veren açıklamalar savaşın başbaşka yerlere savrulduğunu gösteriyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ALLAH'IN BİR LÜTFUDUR"

-İran'ın dini liderlerini nokta operasyonlarla hedef alınması uzun sürecek cepheleşmeyi de derinleştirmektedir. İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır. İran saldırılara kaşı etten duvar örmüştür. İşte bu yüzden Terörsüz Türkiye'nin Allah'ın bir lütfu olduğu belgelenmiştir.

-Sürece dudak bükenler kamyon farı görmüş gibi dona kalmıştır.

"KOMİSYON RAPORLARI ADIM ADIM YERİNE GETİRİLECEK"

-Süreç kapsamında hazırlanan komisyon rapoları adım adım yerine getirilecektir.

-Türk dış politikası İran için ısrarlı ve seviyelidir. Cumhurbaşkanımızın temasları sürmektedir. Dışişleri Bakanlığı barış atmosferi için uğraşmaktadır. Tehdit konuşmalarının bariyer kapakları kaldırılmıştır. Hürmüz Boğazı için 48 saat süre vermesi, İran'ın güvenliği tehdit edilirse ABD'nin hedef alınacağını ilan etmesi tehlikenin geldiği noktayı göstermektedir.

-İslam ülkeleri dahil diğer ülkelerin İspanya Başkanından ilham almaları gerekmektedir. Savaş durmalıdır. Masun insanların ölümü cinayettir. İsrail kan içen bir ölüm aygıtıda dönüşmüştür.

"ASIL YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İSRAİL'DE OLMALI"

-Şimdi herkes duysun. Asıl yönetim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD'nin gündemi bu olmalıdır.