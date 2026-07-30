Yeni sezonda atv’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan KYN Yapım imzalı ‘Hamal’ın uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca’nın üstlendiği ‘Hamal’ın yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Dizinin özgün hikâyesi Oktay Kaynarca imzası taşırken senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Oktay Kaynarca, dizide ‘Hamal Kemal’ karakterine hayat verirken uzun bir aranın ardından setlere dönecek olan Fahriye Evcen ise, ‘Hayat’ rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca kadroda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) bulunuyor.

İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği ‘Hamal’, yeni sezonda atv’de ekrana gelecek.

Yıldızları buluşturan nostaljik bir albüm

Türk Pop Müziği’nin unutulmaz eserlerine imza atan Eda-Metin Özülkü, müzik kariyerlerinin 50. yılını dev bir projeyle taçlandırıyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle hazırlanan ‘Eda-Metin Özülkü Şarkıları’ albümünde yıllardır dillerden düşmeyen eserler, bu kez Türkiye’nin en başarılı oyuncularının yorumlarıyla yeniden hayat buluyor.

Toplamda 30 zamansız eseri yeni kuşaklarla buluşturan proje, Türk popuna yön veren nostaljik şarkıları modern düzenlemeler ve yıldız oyuncuların eşsiz yorumlarıyla müzikseverlere yeniden hatırlatacak. Albümün ilk sürprizi, Demet Özdemir’in seslendirdiği ‘Kime Zarar’ ve Salih Bademci’nin yorumladığı ‘Yürü Ya Kulum’ ile gerçekleşti.

Söz ve müziği Eda-Metin Özülkü’ye ait eserler, yeni düzenlemeleri ile listelerde hem nostaljik hem de modern rüzgarlar estirmeye geliyor.

Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor

Türkiye’nin Diva’sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy’un gerçek hikâyesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez seyirci ile buluşacak.

Orchestra Content imzası taşıyan filmin Mine Şengöz tarafından yazılan tretmanı da Diva tarafından onaylandı. 3 yılı aşkın süredir büyük bir aşkla ve titizlikle Barış Pehlivan, Tuğrul Eryılmaz, Göksel Aymaz, Cemal Dindar, Gülşen İşeri, Murat Meriç, Murat Özyaşar danışmanlığında yürütülen çalışmada sıra senaryo aşamasına geldi. Senaryonun Ağustos ayında hazır olması bekleniyor. Kendine özgü lügatiyle, doyumsuz nüktedanlığıyla öfkesini bile sevdiren, her şeyiyle konuşulan Bülent Ersoy’un muazzam hikâyesini seyirciyle buluşturmak için hazırlıklar devam ediyor.

Filmin 2027 yılında vizyona girmesi planlanıyor.