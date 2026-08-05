Vedat Yenerer, bizden hemen sonra gelen neslin, en cesur, en atak gazetecilerinden biriydi. Yıllarca savaş muhabiri olarak sıcak bölgelerde çalıştı. Ortak noktamız Türk Dünyası idi. Irak Türkmenleri, ikimizi aynı panele konuşmacı olarak davet ederdi. Yenerer, son yıllarda siyasete de adım attı ama siyaset, hayatı boyunca gerçeğin peşinde koşmaya şartlanmış bir gazeteci için çok farklı yol ve yöntemleri olan bir alandır. Vedat Yenerer’in meslek hayatı, gazetecilik okullarında araştırma konusu olacak kadar değerlidir. Allah rahmet eylesin.

***

Yenerer sağ olsaydı, mutlaka PKK’ya af niteliğindeki yasa teklifini yazardı.

AKP, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan “çerçeve yasa” teklifini imzaya açarken milletvekillerine gönderilen duyuruda, “Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup Yönetim Kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'e kadar imzalamanız gerekmektedir” denildi.

Çengiz Çandar’ın söylediğine göre yasa teklifini sadece Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın ve Abdullah Öcalan biliyordu. Tabii bir de metni yazanlar... AKP ve MHP milletvekillerine imza atarken teklifi okuma süresi verilip verilmediği belli değil. Okusalar da okumasalar da imzalayacaklardı! Emir büyük yerden geliyordu...

Teklife onay veren Abdullah Öcalan ise “Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanmaktadır.” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli bir sürecin ilk adımı bu teklif ise milletvekilleri, üzerinde hiç düşünmeden nasıl imzaladılar?

***

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise taslağın üzerinde çalışacak, konuşacak, katkı verecek bir sürecin kendilerine tanınmadığını belirterek, “AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu çerçeve yasayı nasıl getireceğini bilmiyoruz. Ama olması gereken eğer ana muhalefetin veya diğer partilerin de katkısı alınmak isteniyorsa, onun Meclis usullerine uygun bir şekilde uygun yöntemlerle yapılması gerekir. Ama şu ana kadar o ciddiyeti ve nezaketi görmüş değiliz.” dedi.

DEVA Partili İdris Şahin de AK Parti Grubu'nda milletvekillerine “eksiksiz imza” çağrısıyla sunulduğunu belirttiği çerçeve yasa teklifine tepki gösterdi. Şahin, “Milletvekili imza makinesi, Meclis de parti yönetiminin noteri değildir” ifadelerini kullandı.

***

Diğer taraftan, teklif imzaya açılırken an azından başlığı okunabildi! Teklifin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi.

Hani AB sürecinde Avrupa’nın dayatmalarına “ulusal program” adı verilmesi gibi terör örgütü mensuplarına af getiren bir yasa teklifi de “milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek” diye sunuluyor. Zehirli elma şekeri gibi...

Yeni Parti ve DEVA Patisi de zehirli elma şekerinin sadece sunuluş biçimiyle ilgileniyor!

***

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise “Bakın, ‘Abdullah Öcalan gelsin bu kürsüde konuşsun. Umut hakkından yararlansın’ dediler. Ne oraya gelebildi ne umut hakkından yararlanması konuşuluyor. Buna bizim muhalefetimiz sebep olmuştur. Bakın açık söyleyeyim. 'Ona bir hukuki statü verilmesi gerekir’ diye çıkıp söylediler. Ona bugün siyaseten devlet katından bir statü verilmediyse bunun da müsebbibi biziz. Bunun da müsebbibi bizim çabalarımız. Şimdi yeni bir cumhuriyet, demokratik cumhuriyetten bahsediyorlar. İnanıyorlar ki ya da zannediyorlar ki ‘numaralı yeni bir cumhuriyet’ inşa edecekler. Cesedimizi çiğnemeden ‘numaralı cumhuriyet’, yeni bir cumhuriyet inşa edemezler. ‘Efendim cesetten bahsedip durumu ne diye dramatize ediyorsun’ diyenler de çıkıyor özellikle genç kardeşlerimizden. Benim lafımdan muhatapları anlayacağını anlar, tanıyanlar anlar. Şaka yapmadığımı göstermek için öyle diyorum. Yani onu da buradan şimdi tekrarlamış olayım.” dedi.

***

Görüldüğü gibi, mesele, Abdullah Öcalan’ın dediği gibi Cumhuriyetin kuruluşuyla ilgilidir.

“Eşit vatandaşlık, ortak vatan” gibi kavramlarla mevcut cumhuriyeti yıkarak yerine “etnik vatandaşlık, etnik özerklik ve federasyon” getiren yeni bir cumhuriyet kurmak için ilk adımları atmaya çalışıyorlar. Elleri ayaklarına dolanacak ve yüzüstü kapaklanacaklar...