Saadet Işıl Aksoy, uluslararası sinema kariyerine bir prestijli görev daha ekledi. Oyuncu, bu yıl 11. kez düzenlenen Bulgaristan’ın önemli sinema etkinliklerinden Burgaz Uluslararası Film Festivali’nde uzun metraj yarışmasının uluslararası jüri üyeleri arasında yer aldı.

Saadet Işıl Aksoy, festivalde Bulgar yapımcı ve yönetmenler Boris Despodov ve Nikolay Mutafchiev ile birlikte yarışma filmlerini değerlendirdi. Festival, Avrupa’nın farklı ülkelerinden yapımları ve sinema profesyonellerini Burgaz’da bir araya getirdi. Uluslararası festivallerdeki başarılı kariyeriyle dikkat çeken Saadet Işıl Aksoy, daha önce de Kahire, Saraybosna, İstanbul ve Antalya Altın Portakal Film Festivalleri’nde jüri üyeliği yapmıştı.

Burgaz Film Festivali’ndeki jüri göreviyle Türkiye’yi uluslararası platformda temsil eden Saadet Işıl Aksoy, dünya sinemasının yeni yapımlarını değerlendiren isimler arasında yer aldı.

Ebru Yaşar’dan ‘akustik’ proje sürprizi

Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni akustik projesi ‘6+1’ ile dinleyicileri bambaşka bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Farklı sanatçılarla seslendirdiği 6 özel akustik performans ve şarkıların yer aldığı proje, ilk bölümüyle müzikseverlerle buluştu.

Ebru Yaşar’ın güçlü sesi ve sürpriz düetleriyle merak uyandıran ‘6+1’, sezonun en çok konuşulacak müzik projelerinden biri olmaya aday gibi görünüyor. Projede müziğin farklı renkleri, bir araya geliyor. Akustik performanslarda Amo, Bengü Beker, Anıl Durmuş, Gülden, Mela Bedel ve Bilal Sonses, Ebru Yaşar ile aynı sahneyi paylaşacak. Her biri kendi müzikal tarzıyla projeye farklı bir yorum katarken sanatçılarla hazırlanan özel düetler, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Samimi atmosferi, güçlü yorumları ve sürpriz buluşmalarıyla dikkat çeken ‘6+1’, Ebru Yaşar’ın yıllara yayılan müzik birikimini sanat dünyasının sevilen isimleriyle buluşturarak izleyicilere benzersiz bir akustik deneyim sunacak.

30 sanatçının 70 eseri yaz seçkisinde

İstanbul’un çağdaş sanat duraklarından Evrim Sanat Galerisi, yaz sezonunu koleksiyonundan hazırladığı özel bir seçkiyle karşılıyor. Farklı kuşaklardan ve disiplinlerden 39 sanatçının yaklaşık 70 eserini bir araya getiren Yaz Koleksiyon Sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Resim, seramik ve heykel başta olmak üzere farklı tekniklerde üretilen eserlerden oluşan sergi, koleksiyonerler ve sanat izleyicilerine çağdaş sanatın güncel üretimlerini bir arada görme fırsatı sunuyor. Geniş sanatçı yelpazesiyle dikkat çeken seçki, farklı anlatım dillerini aynı çatı altında buluşturarak yaz sezonuna zengin bir sanat deneyimi kazandırıyor.

Koleksiyonerler ve sanatseverler için özel olarak hazırlanan sergi, 29 Ağustos’a kadar Kadıköy Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.