Yeni sezonda NOW TV’de ekrana gelecek olan ‘Ömür Usta’ dizisinin çekimleri, İstanbul’da başladı.

Ay Yapım imzalı dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda ayrıca Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi isimler bulunuyor.

Aile bağları, ihanet, aşk, sınıf çatışmaları ve ikinci şanslar üzerine kurulan ‘Ömür Usta’, tüm yaralarına rağmen hayata tutunmayı başaran bir kadının, kendi ışığını yeniden keşfetme hikâyesini konu alıyor. Dizide yoksulluk içinde, otomobil tamiratı yaparak yaşam mücadelesi veren Ömür’ün, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte sürdürdüğü zorlu hayatı anlatılacak.

Atakan Çelik’ten ‘Affedersin’ sürprizi

Uzun bir aranın ardından yeniden dinleyicileriyle buluşan Atakan Çelik, yeni çalışması ‘Affedersin’i Atakan Çelik ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Atakan Çelik’e ait olan şarkının düzenlemesini Cem Şahin yapmış. Son olarak 2023 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu ‘Son Veda’nın ardından gelen çalışma, sanatçının romantik anlatımını modern pop yorumu ile bir araya getiriyor. Akılda kalıcı melodisi ve kolay eşlik edilen nakaratıyla öne çıkan ‘Affedersin’, ilk dinleyişten itibaren dinleyiciyi yakalayan enerjik yapısıyla dikkat çekiyor.

Hem ritmik altyapısı hem de aşkın peşinden gitmekten vazgeçmeyen bir hikâyeyi anlatan sözleriyle öne çıkan eser, Atakan Çelik’in duygusal anlatımını güçlü bir pop düzenlemesiyle buluştururken yazın enerjisini yansıtan bir dinleme deneyimi sunuyor.

Londra’da Türk mutfağının başarısı

İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın en seçici gastronomi merkezlerinden biri olarak gösterilen Chelsea’de faaliyet gösteren Türk restoranı ‘Baba’, açılışının üzerinden henüz bir yıl geçmeden ülkenin ‘en iyi 100 restoran’ı arasında gösterilerek önemli bir başarıya imza attı.

Elde edilen bu başarı, yalnızca restoranın başarısını değil; aynı zamanda Türk mutfağının uluslararası arenadaki yükselen değerini de ortaya koyuyor. Türk kadın girişimci Ege Çevik tarafından kurulan restoran, Anadolu’nun zengin mutfak mirasını Akdeniz ve Levanten lezzetleriyle harmanlayan özgün bir konsept sunuyor.

Geleneksel tarifler, modern pişirme teknikleri ve mevsimin en kaliteli ürünleriyle yeniden yorumlanarak misafirlere çağdaş bir gastronomi deneyimi yaşatılıyor.