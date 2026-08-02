NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Anne Yarısı’nın okuma provası yapıldı.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı NTC Medya imzalı dizinin kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca, Murat Balcı gibi isimler bulunuyor.

Çekimleri Kapadokya’da yapılacak ‘Anne Yarısı’, 8 yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikâyesini ekrana taşıyacak. Geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakârlıklarla örülen dizi, izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkaracak.

Gözde Kural’a Bulgaristan’dan ödül

Gözde Kural’ın ikinci uzun metrajlı filmi ‘Cinema Jazireh’, Bulgaristan’da düzenlenen 11. Burgas Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Film Ödülü’ ile döndü.

Festivalin kapanış mesajında sinemanın; umudu, insan onurunu ve insanlar arasındaki bağı koruma gücünü kutladığı vurgulanırken film, güçlü sinema dili, cesur anlatımı, etkileyici oyunculukları, başarılı oyuncu yönetimi, atmosferi ve insan ruhuna dokunan hikâyesiyle ‘En İyi Film’ seçildi. Kadının sesini, insan onurunu ve direnişi merkezine alan film, Taliban zulmü altındaki Afganistan’da, Leyla’nın kayıp oğlunu bulmak için erkek kılığına girerek çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor.

Kadın olmanın, coğrafyadan bağımsız olarak nasıl benzer mücadeleler içerdiğini gözler önüne seren sarsıcı filmin başrolünü İran Sineması’nın parlayan yıldızlarından Fereshteh Hosseini üstleniyor.

‘Kral Şakir’in yeni macerası yola çıktı

Grafi2000 imzasını taşıyan ve milyonlarca çocuğun sevgisini kazanan ‘Kral Şakir’, yeni sinema filmi ‘Kral Şakir: 1001 Gece’ ile beyazperdedeki macerasına hız kesmeden devam ediyor.

Ocak 2027’de seyircisiyle buluşması planlanan film, yeni hikâyesiyle izleyicileri yepyeni bir maceraya davet edecek. Karikatürist ve yapımcı Varol Yaşaroğlu’nun paylaştığı teaser ile duyurduğu film müjdesi, kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı. Yayınlanan tanıtım, Kral Şakir ve arkadaşlarının bu kez ‘1001 Gece Masalları’ndan ilham alan sürprizlerle dolu bir serüvene atılacağının ilk ipuçlarını verdi. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda, yeni maceraya duyulan heyecan dikkat çekti.

Her filmiyle gişede önemli başarılar elde eden seri, televizyon ekranlarından beyazperdeye uzanan yolculuğunu yeni hikâyesiyle sürdürmeye devam ediyor.