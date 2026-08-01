Star TV’nin yeni sezonda ekrana gelecek Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Başkalarının Hayatı’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Fragmanda, yoksulluğun çıkmazlarıyla mücadele eden Hülya’nın (Eylül Lize Kandemir) kaderine boyun eğmeyi reddettiği anlar dikkat çekerken Sarp (Burak Berkay Akgül), Neslihan (Doğa Bayram) ve Erim (Demirhan Demircioğlu) karşısındaki kararlı duruşu dizinin hikâyesine dair merakı artırıyor.

‘Gurur Dünyası’ (Vanity Fair) adlı romandan esinlenen dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Erkan Bektaş, Mehmet Aslantuğ gibi isimler yer alıyor.

Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle izleyici karşısına çıkacak ‘Başkalarının Hayatı’, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.

Özgün’den ‘Ben Daha Ölmedim’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Özgün, yeni çalışması ‘Ben Daha Ölmedim’i EDZ Müzik ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Yusuf Aslan’a ait şarkının düzenlemesini ise Çağrı Telkıvıran yapmış. Romantik bir hikâyeyi yalın ve samimi bir dille anlatan eser, beklemekten vazgeçmeyen ve sevgisini her şeye rağmen içinde yaşatmaya devam eden bir karakterin duygularını merkezine alıyor. Akılda kalan melodisi ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken çalışma, aşkın umut dolu yönünü ön plana çıkarıyor.

Hem hareketli yapısıyla eşlik etme isteği uyandıran hem de sözleriyle dinleyicide duygusal bir iz bırakan şarkı, yazın enerjisini taşıyan pop melodisi ile Özgün’ün repertuvarındaki yerini alıyor.

Türk Sineması’nın görsel belleği

Yeşilçam’ın hafızasını ve Türk Sineması’nın görsel belleğini yansıtan ‘Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi Sergisi’, sinema sektörünün İstanbul’daki birleştirici noktası İstanbul Sinema Ofisi’nde açıldı.

Ağakay ailesinin üç kuşaklık emeğinin bir dökümü olan sergi, sinema fenerlerinden el boyaması afişlere, lobi kartlarından billboard uygulamalarına kadar Türk Sineması’nın kamusal yüzünü şekillendiren nadide eserleri gün yüzüne çıkarıyor. Sergide yer alan çalışmalar, sadece bir filmi tanıtmakla kalmıyor; aynı zamanda bir dönemin zevkini, yıldızlarını, şehir hayatını, ticari dünyasını ve hayal gücünü de taşıyor.

Sergi, 12 Mayıs 2027 tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Kasımpaşa’da bulunan İstanbul Sinema Ofisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.