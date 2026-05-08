Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi: Veli Ağbaba istedi, Genel Merkeze 1 milyon euro verdim

“VELİ AĞBABA 1 MİLYON EURO İSTEDİ”

Yukarıda beni beklediklerini söyleyip 6. kata doğrudan çıkardılar. Bu şahısla 6. katta karşılaştım. Parayı teslim ettim. Para teslim ettiğim şahıs 35-40 yaşlarında, 1.75-1.80 boylarında, esmer, orta kilolarda biriydi. Şivesi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kişiyi sadece bir defa gördüm. Babam daha önce genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol demişti. Veli Ağbaba seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon Euro yardımda bulunmamı istedi. Parayı ne için istendiğini sordum bana Özgür Özel' in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşün dedi. Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda bana birşey söylemedi. Ankara'ya gittiğimde genelde Marriott ya da Sheraton otelde kalıyordum buradan kayıtlarım temin edilebilir”