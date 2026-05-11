Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak

Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak

Kira ödemelerinde mülk sahibinin eşine, çocuğuna veya bir yakınına gönderilen kira bedelleri hukuken "ödenmemiş" sayılarak tahliyeye yol açabiliyor.Uzmanlar, banka üzerinden yapılmayan ve sözleşmedeki isimle eşleşmeyen kira ödemelerin ağır para cezaları ve icra ile sonuçlanabileceği konusunda uyardı

Haberi Paylaş
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 1

Kira sözleşmelerinde belirtilen isimler dışındaki kişilere yapılan ödemeler, kiracıları beklemedikleri bir hukuk mücadelesiyle baş başa bırakıyor. Mülk sahiplerinin kira için "Eşimin hesabına yatır" ya da "Oğlumun IBAN’ına gönder" şeklindeki talepleri, kiracıları borçtan kurtarmadığı gibi evden çıkarılma riskini de beraberinde getiriyor.

1 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 2

Hukukçular kira ödemesinin sözleşmede adı geçen kiralayan dışında bir başkasının hesabına yapılmasının borcu hukuki olarak sonlandırmadığına dikkat çekti.

2 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 3

Ev sahibi, kira ödemesinin kendi hesabına geçmediğini gerekçe göstererek icra takibi başlatabiliyor ve tahliye davası açma hakkını elde ediyor.

3 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 4

ELDEN ÖDEMEYE YÜZDE 10 CEZA UYGULAMASI

2024 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale geldiğini hatırlatan Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, elden ödeme yapan tarafları bekleyen cezaları şu sözlerle aktardı:

4 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 5

"Kira bedelini elden veren kiracı ve alan ev sahibi için kira bedelinin yüzde 10’u oranında ceza kesilmektedir. Bu ceza miktarı; birinci sınıf tüccarlar için en az 28 bin TL, ikinci sınıf tüccarlar için 14 bin TL ve diğer mükellefler için en az 7.000 TL olarak uygulanmaktadır."

5 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 6

MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK İÇİN 3 KRİTİK KURAL

Avukat Ahmet Muaz Gezgin, kiracıların haklarını korumaları ve mağdur olmamaları için şu uyarılarda bulundu:

6 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 7

KİRAYI DOĞRUDAN İBAN'A YATIRIN

En güvenli yol, kiranın doğrudan sözleşmede imzası bulunan mülk sahibinin şahsi IBAN numarasına gönderilmesi.

7 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 8

YAZILI BELGE ŞART

Eğer kira ödemesi mülk sahibinin eşi veya çocuğu gibi üçüncü bir kişiye yapılacaksa, bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme ek protokolü ile kayıt altına alınmalı.

8 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 9

Bankaya kira havalesi yapılırken açıklama kısmına ödemenin ait olduğu ay ve yıl bilgisi net bir şekilde yazılmalı.

9 10
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak - Resim: 10

Uzmanlar, "masum" görünen bu hataların ileride geri dönülemez hukuki kayıplara neden olabileceğini hatırlatarak kiracıları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

10 10
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro