Kira sözleşmelerinde belirtilen isimler dışındaki kişilere yapılan ödemeler, kiracıları beklemedikleri bir hukuk mücadelesiyle baş başa bırakıyor. Mülk sahiplerinin kira için "Eşimin hesabına yatır" ya da "Oğlumun IBAN’ına gönder" şeklindeki talepleri, kiracıları borçtan kurtarmadığı gibi evden çıkarılma riskini de beraberinde getiriyor.
Kiracılar dikkat: Bunu yapan kendini kapının önünde bulacak
Kira ödemelerinde mülk sahibinin eşine, çocuğuna veya bir yakınına gönderilen kira bedelleri hukuken "ödenmemiş" sayılarak tahliyeye yol açabiliyor.Uzmanlar, banka üzerinden yapılmayan ve sözleşmedeki isimle eşleşmeyen kira ödemelerin ağır para cezaları ve icra ile sonuçlanabileceği konusunda uyardı
Hukukçular kira ödemesinin sözleşmede adı geçen kiralayan dışında bir başkasının hesabına yapılmasının borcu hukuki olarak sonlandırmadığına dikkat çekti.
Ev sahibi, kira ödemesinin kendi hesabına geçmediğini gerekçe göstererek icra takibi başlatabiliyor ve tahliye davası açma hakkını elde ediyor.
ELDEN ÖDEMEYE YÜZDE 10 CEZA UYGULAMASI
2024 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale geldiğini hatırlatan Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, elden ödeme yapan tarafları bekleyen cezaları şu sözlerle aktardı:
"Kira bedelini elden veren kiracı ve alan ev sahibi için kira bedelinin yüzde 10’u oranında ceza kesilmektedir. Bu ceza miktarı; birinci sınıf tüccarlar için en az 28 bin TL, ikinci sınıf tüccarlar için 14 bin TL ve diğer mükellefler için en az 7.000 TL olarak uygulanmaktadır."
MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK İÇİN 3 KRİTİK KURAL
Avukat Ahmet Muaz Gezgin, kiracıların haklarını korumaları ve mağdur olmamaları için şu uyarılarda bulundu:
KİRAYI DOĞRUDAN İBAN'A YATIRIN
En güvenli yol, kiranın doğrudan sözleşmede imzası bulunan mülk sahibinin şahsi IBAN numarasına gönderilmesi.
YAZILI BELGE ŞART
Eğer kira ödemesi mülk sahibinin eşi veya çocuğu gibi üçüncü bir kişiye yapılacaksa, bu durum mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme ek protokolü ile kayıt altına alınmalı.
Bankaya kira havalesi yapılırken açıklama kısmına ödemenin ait olduğu ay ve yıl bilgisi net bir şekilde yazılmalı.
Uzmanlar, "masum" görünen bu hataların ileride geri dönülemez hukuki kayıplara neden olabileceğini hatırlatarak kiracıları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.