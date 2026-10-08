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A Milli Takım'daki geleceği tartışılan teknik direktör Vincenzo Montella'dan eski kulübü Adana Demirspor'a anlamlı bir jest geldi.

Montella'nın mali krizle boğuşan Adana Demirspor'dan 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçtiği açıklandı.

'MİLLİ ARA SONRASI RESMİ OLARAK BİLDİRDİ'

Kulüpten İtalyan teknik adama teşekkür mesajı paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında "Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu" olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor A.Ş.'deki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, millî maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir.

Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir."