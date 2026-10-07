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Uluslar Ligi grubunda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekipte, TFF Yönetimi İtalyan çalıştırıcının biletini kesti.

ULUSLAR LİGİ’NDE SIFIR ÇEKİLDİ

NTV'nin haberine göre, Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle turnuvaya veda eden A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde de beklentilerin çok altında kaldı. Fransa, Belçika ve İtalya ile oynanan maçlarda sahadan boynu bükük ayrılan kırmızı-beyazlılar, son olarak İtalya’ya 3-1 mağlup olarak grupta 4’te 0 yaptı.

Son dönemdeki kötü gidişat istatistiklere de yansıdı. Ay-yıldızlı ekiple çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alan Montella, son 7 karşılaşmada ise 6 mağlubiyet ve sadece 1 galibiyet elde edebildi.

HACIOSMANOĞLU YÖNETİMİ DÜĞMEYE BASTI

İtalyan teknik adama destek veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından tavrını değiştirdi. Sergilenen kötü futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan federasyon yönetiminin, Montella ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.

TAZMİNAT FORMÜLÜ BELİRLENDİ

Geçtiğimiz yıl sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar uzatılan 52 yaşındaki teknik adamın yıllık 2.2 milyon Euro (aylık yaklaşık 183 bin Euro) kazandığı biliniyor.

TFF Yönetimi'nin İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak ödemeyi planladığı, bu ödemenin ardından sözleşmenin feshedilerek ayrılığın resmiyet kazanacağı öne sürüldü.