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UEFA Uluslar Ligi’nde sergilenen kötü performans ve alınan 4 mağlubiyetin ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi. Kan değişimine gitme kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönemde ay-yıldızlı kulübeyi yerli bir teknik adama emanet etmek istiyor.

Listenin ilk sırasında ise Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da fırtınalar estiren genç teknik direktör Arda Turan yer alıyor. TFF ilk adımı atarak temaslara başlasa da Ukrayna ekibinden gelen ilk yanıt pazarlıkların çetin geçeceğini gösteriyor.

İLK TEMAS SAĞLANDI ANCAK SHAKHTAR ENGELİ VAR

Sabah'ın haberine göre TFF yönetimi, listesinin ilk sırasına şu anda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı aldı. Genç teknik adam için Ukrayna kulübüyle ilk teması kuran federasyon, beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Shakhtar Donetsk cephesi, başarılı teknik direktörü bırakmaya sıcak bakmadığını iletti. Buna karşın iki taraf arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

UKRAYNA'DA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıran 39 yaşındaki Arda Turan, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor:

Ukrayna temsilcisinin başında çıktığı 61 maçta 2.16 puan ortalaması yakaladı. Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Turan'ın ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderliğini sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise deplasmanda PSV ile berabere kalarak kritik bir puanı hanesine yazdırdı.

Geleceği merak konusu olan başarılı teknik adamın Shakhtar Donetsk ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.