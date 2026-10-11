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Kaynak: Ekonomi Servisi

Kripto para piyasasında lider kripto varlık Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH) öncülüğünde yaşanan sert düşüşler, yatırımcılar tarafında "düşüş derinleşecek mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Teknik analiz değerlendirmesinde bulunan The Better Traders Kurucu Ortağı ve Baş Eğitmeni Aaron Dishner, Bitcoin’deki son geri çekilmenin eylül ortasındaki fiyat hareketleriyle benzerlik gösterdiğini ifade etti. Dishner, yüzde 20'lik daha derin bir düzeltme ihtimalini tamamen dışlamamakla birlikte piyasanın genel yükseliş trendini koruduğunu ve düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini savundu.

ETHEREUM'DA RSI İNDİKATÖRÜ AŞIRI SATIM BÖLGESİNDE

Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla çok daha sert değer kaybettiğine dikkat çeken Dishner, göreli güç endeksinin (RSI) aşırı satım bölgesine gerilediğini belirtti.

ETH/BTC paritesinde olası bir toparlanma açısından alım fırsatının doğduğunu kaydeden analist, buna karşın teknik göstergelerdeki iyileşmenin henüz kesinleşmediğini ve kalıcı bir toparlanma trendinin başlamadığının altını çizdi.

KRİPTO VE MAKRO PİYASA SİNYALLERİ TABLOSU

Bitcoin (BTC) : Yüzde 20 düzeltme riski masada ancak genel yükseliş eğilimi korunuyor.

Ethereum (ETH) : RSI aşırı satım bölgesinde; ETH/BTC'de toparlanma fırsatı bekleniyor.

AKT Coin : Teknik göstergelere dayalı yüzde 15 yükseliş potansiyeli öngörülüyor.

Riskli altcoinler: CRO ve WAL için yeni satış riskleri sürerken, DOT halen zayıf.

Makro dış etken : Petrolün 87,80 dolar desteği altına inmesi ve DXY'nin düşüşü kriptoyu destekler.

Altcoinlerde ayrışma: AKT için yüzde 15 yükseliş, cro ve wal için satış riski

Bitcoin dışındaki piyasa görünümünün daha karmaşık olduğunu vurgulayan Dishner, altcoinler özelinde şu uyarılarda bulundu:

SATIŞ RİSKİ SÜRENLER

CRO ve WAL kripto varlıkları için düşüş risklerinin devam ettiği ifade edildi.

GEÇİCİ TOPARLANMA

DOT’taki kısa vadeli yükselişin henüz uzun vadeli düşüş trendini kırmadığı belirtildi.

YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

AKT için teknik analiz verilere dayanarak yüzde 15’lik bir prim potansiyeli öngörüldü.

Dolar Endeksi (DXY) ve petrol fiyatlarının gidişatı belirleyeceğini ifade eden analist, petrol fiyatlarının 87,80 dolar seviyesindeki kritik desteğin altına sarkmasının riskli varlıklar (kripto, hisse senetleri ve altın) için olumlu bir katalizör olacağını sözlerine ekledi.