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Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki teknik direktörlük görevine son verildiğini açıkladı.

MONTELLA KARARI SÜRPRİZ OLMADI

Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından Uluslar Ligi A Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kaybeden A Milli Takım'da bu karar sürpriz olmadı.

FATİH TEKKE GÜNDEME GELDİ

Şimdi gözler Montella'nın yerine A Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağına çevrildi.

Gündeme gelen ilk isim ise sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan 49 yaşındaki teknik adam Fatih Tekke oldu.

TRABZONSPOR'DA MAÇ BAŞINA 1.92 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Trabzonspor'un başında çıktığı toplam 62 maçta; 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Fatih Tekke maç başına 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 3. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da Ferencvaros ve Amedspor karşısında sezon başında alınan kötü sonuçların ardından Fatih Tekke görevinden istifa etmişti.