Endonezya'da bulunan 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda sıralama turları yarın TSİ 05.50'de başlayacak. Sprint yarışı ise aynı gün TSİ 10.00'da düzenlenecek.
Grand Prix mücadelesi, 11 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da 27 turluk yarışla tamamlanacak.
MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk motosikletçi olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun geride kalan 16 etabında elde ettiği 18 puanla pilotlar klasmanında 21. basamakta yer alıyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 333
2. Marc Marquez (İspanya): 331
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 284
4. Pedro Acosta (İspanya): 243
5. Ai Ogura (Japonya): 237
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18