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Kaynak: Haber Merkezi

Gümüş fiyatları; güçlü dolar endeksi, yüksek tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının yarattığı baskıyla son iki ayın en dip seviyesine geriledi. Yıl başından bu yana yaşanan toplam değer kaybı yüzde 18’e yaklaşırken, yatırım fonlarından gelen talebin cılız kalması fiyatlardaki toparlanmayı zorlaştırıyor.

Spot gümüş, 8 Ekim’de ons başına 58,50 dolara kadar geriledikten sonra doların hafif gevşemesiyle aynı gün gece saatlerinde 58,96 dolardan işlem gördü. Yeni günde ise gümüşün ons fiyatı 60,70 dolar seviyesinde dengelenme çabasında.

ARTAN STOKLAR VE ZAYIF ETF TALEBİ FİYATLARI BASKILIYOR

Piyasada arz sıkıntısı endişelerinin azalması ve fon talebinin zayıflaması fiyatlar üzerinde çifte baskı oluşturuyor.

ETF VARLIKLARI GERİLEDİ

Gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) elindeki toplam metal miktarı, temmuz ayındaki dip seviyeden bir miktar toplarlansa da yıl başına göre yüzde 7,71 aşağıda bulunuyor. Fonların varlıkları son iki aydır 800 milyon ons seviyesinde çakılı kaldı.

COMEX VE ÇİN STOKLARI TIRMANIŞTA

COMEX’te teslimata hazır kayıtlı gümüş stokları son sekiz ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Çin’deki stokların da artış göstermesi piyasadaki fiziki arz endişelerini hafifleterek düşüşü tetikledi.

58 DOLAR KIRILIRSA 54,50 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Teknik analiz değerlendirmelerinde gümüşün kısa vadede 58 - 61 dolar bandında sıkışması bekleniyor. Takip edilmesi gereken kritik destek ve direnç noktaları ise şöyle:

KRİTİK DESTEK (58,00 - 58,60 DOLAR)

Bu bölgenin altına kırılım gerçekleşmesi durumunda satış baskısının derinleşerek fiyatı 54,50 dolara kadar düşürebileceği belirtiliyor.

DİRENÇ SEVİYELERİ (60,00 - 64,50 DOLAR)

Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ilk olarak 60 dolar, ardından 64,50 dolar direnç konumunda. Piyasayı destekleyecek güçlü bir makro gelişme yaşanmadıkça yükselişlerin sınırlı kalacağı öngörülüyor.

LBMA'DAN UZUN VADEDE 94,70 DOLAR TAHMİNİ

Piyasanın yön bulmasında 14 Ekim'de açıklanacak ABD eylül ayı enflasyon verisi ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri belirleyici olacak. Beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ardından Fed'in 28 Ekim'deki toplantısında faiz artırma olasılığı, iki hafta önceki yüzde 72 seviyesinden yüzde 20'ye kadar geriledi.

Kısa vadeli sert düşüşe rağmen uzun vadeli yükseliş beklentileri korunuyor. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) 2026 konferansına katılan sektör temsilcileri ve analistler, gümüşün önümüzdeki bir yıl içinde 94,70 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.