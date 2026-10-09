Güneş'te meydana gelen patlamaların ardından uzaya savrulan iki plazma bulutunun cuma günü Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Meteorolog Mikhail Leus, 9 Ekim'de G1-G2 seviyesinde manyetik fırtına yaşanma olasılığının yaklaşık yüzde 80 olduğunu, jeomanyetik etkinin iki gün sürebileceğini açıkladı.
Cuma sabahı her şey değişebilir: Güneş'ten Dünya'ya iki büyük darbe... 48 saat kritik olacak
Güneş'teki peş peşe patlamaların ardından Dünya'ya doğru ilerleyen iki plazma bulutu için geri sayım başladı. Uzmanlar, cuma sabahı G1-G2 seviyesinde manyetik fırtına yaşanabileceğini açıkladı.Kaynak: Diğer
Dünya'nın jeomanyetik alanı hafta sonunda Güneş'ten gelen iki ayrı plazma bulutunun etkisi altında kalabilir. Güneş'teki hareketliliğin artmasının ardından meydana gelen patlamaların Dünya yönüne doğru madde püskürttüğü bildirildi.
Phobos hava durumu merkezinin önde gelen uzmanlarından Mikhail Leus, uluslararası tahmin merkezlerinin verilerine göre Güneş'ten kopan plazma bulutlarının 9 Ekim Cuma günü sabahın erken saatlerinde Dünya'ya ulaşmasının beklendiğini duyurdu.
Leus, jeomanyetik bozulmanın yaklaşık iki gün boyunca etkisini sürdürebileceğini ifade etti.
Güneş'te M sınıfı patlamalar meydana geldi
Leus'un aktardığı bilgilere göre hafta, Güneş aktivitesinde belirgin bir artışla başladı.
Güneş'te M sınıfında birkaç patlama meydana gelirken, bunlardan ikisi salı gününün ilk yarısında kaydedildi.
Söz konusu patlamalar sırasında uzaya büyük miktarda Güneş maddesi savruldu. Leus, bu olayların Dünya yönünde ilerleyen iki nispeten büyük plazma bulutu oluşturduğunu belirtti.
Bu tür Güneş patlamalarının ardından meydana gelebilen koronal kütle atımları (CME), Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde jeomanyetik fırtınalara neden olabiliyor.
Manyetik fırtına ihtimali yüzde 80
Uluslararası tahmin merkezlerinin mevcut hesaplamalarına göre plazma bulutlarının Dünya'ya ulaşmasıyla birlikte G1 ve G2 seviyelerinde jeomanyetik fırtınalar meydana gelebilir.
Leus, cuma günü manyetik fırtına görülme ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğunu söyledi.
G1 seviyesi "zayıf", G2 seviyesi ise "orta şiddette" jeomanyetik fırtına kategorisine karşılık geliyor.
Fırtınanın kesin şiddeti ise Güneş'ten gelen plazmanın Dünya'ya ulaştığı andaki hızı, yoğunluğu ve taşıdığı manyetik alanın yönü gibi çeşitli faktörlere bağlı olacak.
Etkisi yaklaşık iki gün sürebilir
Tahminlere göre Dünya'nın manyetik alanındaki bozulma yalnızca cuma günüyle sınırlı kalmayacak.
Jeomanyetik hareketliliğin yaklaşık iki gün boyunca devam etmesi, ardından ise kademeli şekilde azalması bekleniyor.
Leus, Dünya'nın jeomanyetik alanının 11 Ekim Pazar günü yeniden sakin koşullara dönmesinin beklendiğini belirtti.
Tahminlerde değişiklik yaşanması durumunda fırtınanın başlangıç zamanı ve şiddeti de farklılık gösterebilir.
G1 ve G2 manyetik fırtına ne anlama geliyor?
Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanındaki bozulmanın şiddetine göre G1'den G5'e kadar uzanan bir ölçek üzerinden sınıflandırılıyor.
G1, ölçeğin en düşük seviyesindeki fırtınaları ifade ederken G2, orta şiddette jeomanyetik fırtına anlamına geliyor.
Bu seviyelerdeki fırtınalar genellikle büyük çaplı bir tehlike oluşturmuyor ancak bazı uydu sistemlerinde, yüksek frekanslı radyo haberleşmesinde, navigasyon sistemlerinde ve elektrik şebekelerinde sınırlı etkiler görülebiliyor.
Jeomanyetik aktivitenin artması, aynı zamanda kutup ışıklarının normalden daha düşük enlemlerde görülme ihtimalini de artırabiliyor.
Gözler cuma sabahında
Güneş'ten yola çıkan plazma bulutlarının Dünya'ya yaklaşmasıyla birlikte tahminlerin önümüzdeki saatlerde daha da netleşmesi bekleniyor.
Mevcut projeksiyonlara göre kritik zaman 9 Ekim Cuma sabahı olacak.
Plazma bulutlarının beklendiği şekilde Dünya'nın manyetik alanına ulaşması halinde G1-G2 seviyesinde manyetik fırtına başlayabilecek ve jeomanyetik hareketlilik cumartesi boyunca sürebilecek.
Pazar günü ise Dünya'nın manyetik alanının yeniden sakin koşullara dönmesi bekleniyor.