Cuma sabahı her şey değişebilir: Güneş'ten Dünya'ya iki büyük darbe... 48 saat kritik olacak

G1 ve G2 manyetik fırtına ne anlama geliyor?

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanındaki bozulmanın şiddetine göre G1'den G5'e kadar uzanan bir ölçek üzerinden sınıflandırılıyor.

G1, ölçeğin en düşük seviyesindeki fırtınaları ifade ederken G2, orta şiddette jeomanyetik fırtına anlamına geliyor.

Bu seviyelerdeki fırtınalar genellikle büyük çaplı bir tehlike oluşturmuyor ancak bazı uydu sistemlerinde, yüksek frekanslı radyo haberleşmesinde, navigasyon sistemlerinde ve elektrik şebekelerinde sınırlı etkiler görülebiliyor.

Jeomanyetik aktivitenin artması, aynı zamanda kutup ışıklarının normalden daha düşük enlemlerde görülme ihtimalini de artırabiliyor.