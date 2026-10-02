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Kaynak: AA

Japonya’nın Tochigi eyaletinde yer alan 4,8 kilometrelik Motegi Pisti’nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda sıralama turları yarın TSİ 04.50’de başlayacak. Sprint yarışında ise motosikletçiler TSİ 09.00’da piste çıkacak.

Japonya Grand Prix’sinin ana yarışı, 4 Ekim Pazar günü TSİ 08.00’de start alacak. Yarış, Motegi Pisti’nde toplam 24 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

MotoGP tarihindeki ilk Türk motosikletçi olarak şampiyonada yer alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun geride kalan 15 yarışında 18 puan elde etti. Milli sporcu, bu sonuçla genel klasmanda 21. basamakta bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 306

2. Marc Marquez (İspanya): 294

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 264

4. Pedro Acosta (İspanya): 234

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 230

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18