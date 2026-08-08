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MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in çerçeve yasa teklifine imza atmaması ve ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı MHP’de sinirlerin gerilmesine neden oldu. Uzun süredir Ankara’da olmayan ve grup toplantılarına da katılmayan Yönter’in Terörsüz Türkiye adı verilen yeni açılıma karşıymış algısı inşa ederek kaybettiği gücü yeniden kazanmayı hedeflediği belirtilirken, genel merkez tarafından sert bir şekilde uyarıldığı öğrenildi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, Yönter'in sağlık sorunları nedeniyle Meclis'te olmadığını açıklamıştı.

"GÜCÜNÜ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİN FIRSAT GÖRDÜ" İDDİASI

Çerçeve yasa teklifine imza vermeyerek dikkatleri üzerine çeken Yönter, konunun tartışıldığı anlarda sosyal medya hesabından "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

YENİÇAĞ’a konuşan MHP’li kaynakları Yönter’in bu hamlesiyle partisinin genel tutumundan ve süreçten ayrışarak "yeni açılıma karşı duran isim" algısı yaratmaya çalıştığını belirtti. Genel Başkan Yardımcılığı görevinden olaylı şekilde ayrılan ve sonraki süreçte parti içindeki gücünü kaybeden Yönter’in, oluşan bu havayı kendi lehine çevirmeyi ve kaybettiği etkiyi bu algı üzerinden yeniden tesis etmeyi hedeflediği kaydedildi.

"USLUCA VEKİLLİK SÜRENİ DOLDUR" DENMİŞTİ

Aktarılana göre, Yönter MHP’deki görevinden ayrıldıktan sonra hamleler vebir sosyal medya paylaşımı yapmayacağına dair açıkça söz verdi. Genel merkezin kendisine "Vekillik süreni uslu şekilde doldur" mesajı verdiği ve sürecin dışına çıkmaması konusunda uyardığı ifade ediliyor.

UZUN SÜREDİR ANKARA’DA DEĞİL

“İmza vermedim" görüntüsüyle MHP’de alternatif bir duruş sergilemeye ve fire görüntüsü oluşturmaya çalıştığı ifade edilen Yönter’in, gelişmeler yaşanırken Ankara’da dahi bulunmadığı bildirildi. Yaşanan son gelişmenin ardından MHP Genel Merkezi tarafından Yönter sert şekilde uyarıldığı ifade edildi.