Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarının temel öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, özellikle gıda fiyatlarında daha aktif politikaların devreye alınacağını söyledi.

ORTA VADELİ PROGRAM EYLÜLDE AÇIKLANACAK

Ekonomi yönetiminin yeni yol haritasına ilişkin bilgi veren Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) güncellenmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Yeni OVP’nin eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Yılmaz, büyüme, istihdam ve yatırımların desteklenmeye devam edeceğini dile getirdi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Fiyat istikrarının ekonomi politikalarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Yılmaz, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Son dönemde yaşanan savaşların küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Yılmaz, buna rağmen enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini ifade etti.

GIDA KOMİTESİ AĞUSTOSTA TOPLANACAK

Yılmaz’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri gıda fiyatları oldu. Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında faaliyet gösteren Gıda Komitesi’nin ağustos ayı içinde toplanacağını duyuran Yılmaz, bu alanda daha aktif bir politika izleneceğini söyledi.

Komitenin gündeminde, gıda piyasasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve vatandaşın fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmesini sağlayacak yeni mekanizmalar yer alacak.

GIDA FİYATLARI HAFTALIK İZLENECEK

Yeni dönemde gıda piyasasının daha yakından takip edilmesi planlanıyor. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, gıda fiyatları ile arz-talep dengesi haftalık olarak izlenecek.

Bu sayede fiyatları etkileyen gelişmelerin erken tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin daha hızlı alınması hedefleniyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı bir diğer başlık ise erken uyarı sistemi oldu. Yılmaz, bu sistemin devreye alınacağını ve ticaret politikalarıyla birlikte yeni araçların değerlendirileceğini belirtti.

Amaç, gıda piyasasında yaşanabilecek dalgalanmaların vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak ve arz-talep dengesine daha hızlı müdahale edebilmek olarak açıklandı.d