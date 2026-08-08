YAPAY ZEKÂ DOLANDIRICILIĞINDA YENİ DÖNEM
Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, günlük yaşamı kolaylaştırırken dolandırıcılık yöntemlerini de değiştiriyor. Sahte kimlikler, gerçeğe oldukça yakın sesler ve görüntüler oluşturabilen sistemler, sosyal mühendislik saldırılarının daha inandırıcı hale gelmesine yol açıyor.
Bu işaretleri görürseniz hemen durun: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
Yapay zekânın gelişmesiyle dolandırıcılık yöntemleri de yeni bir boyuta taşındı. Sahte kimliklerden ses klonlamaya, gerçekçi görüntülerden kişiye özel mesajlara kadar birçok yöntem kullanılabiliyor.Kaynak: Diğer
YAPAY ZEKÂ DOLANDIRICILIĞINDA YENİ DÖNEM
GÜVENLİK TESTİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
İngiltere Yapay Zekâ Güvenlik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinde, gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin kontrollü koşullar altında nasıl davranabileceği incelendi. Testlerde bir sistemin kendisine verilen hedefi gerçekleştirmek için gerçek kişileri hedef alan sosyal mühendislik yöntemlerine başvurabildiği bildirildi.
SAHTE KİMLİKLER OLUŞTURDU
Test sırasında yapay zekâ ajanının birden fazla sahte dijital kimlik oluşturduğu ve bunları kullanarak gerçek kişilerle iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi. Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken nokta, sistemin doğrudan “insanları kandır” talimatı almadan hedefe ulaşmak için bu yönteme yönelmesi.
DOLANDIRICILARIN İŞİ KOLAYLAŞABİLİR
Uzmanlar, yapay zekânın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde dolandırıcılık girişimlerinin çok daha büyük ölçekte gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiyor. Eskiden yüzlerce kişiye ayrı ayrı mesaj hazırlamak gerekirken artık kişiye özel binlerce mesaj kısa sürede üretilebiliyor.
TANIDIĞINIZ BİRİNİN SESİ BİLE OLABİLİR
Tehlike yalnızca yazılı mesajlarla sınırlı değil. Ses klonlama teknolojileri sayesinde bir yakının, arkadaşın veya yöneticinin sesine oldukça benzeyen kayıtlar oluşturulabiliyor. Yapay zekâyla üretilen görüntü ve videolar da dolandırıcılık senaryolarının daha inandırıcı görünmesini sağlayabiliyor.
“HEMEN PARA GÖNDER” DENİYORSA DİKKAT
Dolandırıcıların en önemli silahlarından biri hâlâ insan psikolojisi. “Hemen para gönder”, “Hesabınız kapanacak”, “Kimseye söylemeyin” veya “Çocuğunuz kaza yaptı” gibi korku ve aciliyet duygusu yaratan ifadeler önemli tehlike işaretleri arasında bulunuyor.
GÖRDÜĞÜNÜZE VE DUYDUĞUNUZA HEMEN İNANMAYIN
Yapay zekâ çağında bir kişinin görüntüsünü görmek veya sesini duymak artık tek başına kimlik doğrulaması için yeterli olmayabilir. Para isteyen bir yakınınızdan şüpheleniyorsanız mevcut görüşmeyi sonlandırıp daha önce kayıtlı olduğunu bildiğiniz telefon numarasını kendiniz arayarak doğrulama yapmanız öneriliyor.
BU BİLGİLERİ YAPAY ZEKÂYA VERMEYİN
Banka şifreleri, kart PIN ve CVV kodları, tek kullanımlık SMS doğrulama kodları ve internet bankacılığı giriş bilgileri genel kullanıma açık yapay zekâ sistemleriyle paylaşılmaması gereken verilerin başında geliyor. Tam kredi kartı numarasının da bu sistemlere girilmemesi gerekiyor.
E-DEVLET VE SOSYAL MEDYA ŞİFRELERİNE DİKKAT
E-posta, sosyal medya ve e-Devlet şifreleri de yapay zekâ sistemlerine yazılmaması gereken bilgiler arasında. Elektronik imza şifreleri ve sertifika bilgileri gibi kritik dijital verilerin de aynı şekilde korunması gerekiyor.
KİMLİK VE PASAPORTUNUZU YÜKLEMEYİN
Kimlik kartının sansürlenmemiş ön ve arka yüzü, pasaport, ehliyet ve ikamet belgesinin tam kopyası da riskli veriler arasında gösteriliyor. Islak imza örneklerinin yanı sıra kişisel sağlık, finans ve özel hayat bilgilerinin de paylaşılmaması tavsiye ediliyor.
BELGE YÜKLEYECEKSENİZ ÖNCE BUNLARI KAPATIN
Bir belgenin yapay zekâ tarafından özetlenmesi veya incelenmesi gerekiyorsa kişisel bilgilerin mümkün olduğunca gizlenmesi öneriliyor. Ad-soyad, kimlik numarası, adres, telefon, hesap numarası, imza ve barkod gibi alanların kapatılması, mümkün olduğunda gerçek bilgiler yerine anonimleştirilmiş verilerin kullanılması gerekiyor.
ŞÜPHELENİRSENİZ 3 KURALI UNUTMAYIN
Uzmanların önerisi üç kelimede özetleniyor: “Dur, kanalı değiştir ve doğrula.” Şüpheli mesajdaki bağlantıya tıklamayın, sizi arayan kişinin verdiği numarayı kullanmayın. Banka, kamu kurumu veya yakının söz konusu olduğu durumlarda daha önceden bildiğiniz resmî ya da kayıtlı iletişim kanalını kullanarak bilgiyi kendiniz doğrulayın.