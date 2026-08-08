Bu işaretleri görürseniz hemen durun: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

ŞÜPHELENİRSENİZ 3 KURALI UNUTMAYIN

Uzmanların önerisi üç kelimede özetleniyor: “Dur, kanalı değiştir ve doğrula.” Şüpheli mesajdaki bağlantıya tıklamayın, sizi arayan kişinin verdiği numarayı kullanmayın. Banka, kamu kurumu veya yakının söz konusu olduğu durumlarda daha önceden bildiğiniz resmî ya da kayıtlı iletişim kanalını kullanarak bilgiyi kendiniz doğrulayın.