Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi

Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere verdiği kira ve alışveriş desteğini artırdı. Ağustos itibarıyla iki kalemde toplam yardım aylık 8 bin TL’ye ulaştı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi - Resim: 1

Emekliye Çifte Destek Arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik sosyal yardım programını genişletti. “Emekli Desteği Programı” kapsamında verilen kira ve alışveriş yardımlarına zam yapıldı.

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Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi - Resim: 2

Daha önce 2 bin 500 TL olan her iki destek kalemi, 4 bin TL’ye yükseltildi.

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Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi - Resim: 3

Böylece iki yardımdan da faydalanan emekliler için toplam aylık destek 8 bin TL oldu.

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Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi - Resim: 4

Başkan Tugay: Amaç Temel İhtiyaçları Karşılamak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için destek tutarlarının artırıldığını açıkladı.

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Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi - Resim: 5

Program kapsamında İzmir’de ikamet eden ve gerekli şartları sağlayan emeklilere yönelik sosyal yardımların kapsamının da genişletildiği belirtildi.

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Su Faturasında Ücretsiz Ve İndirimli Tarife

Programdan yararlanan emekliler, su tüketiminde de avantajlardan faydalanıyor.

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Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi - Resim: 7

İlk 4 metreküp su ücretsiz

Bu sınırı aşan tüketim için yüzde 50 indirim uygulanıyor

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Başvurular Online Yapılacak

Emekli Desteği Programı’na başvurular, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

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Başvurular bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor.

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Sosyal Destekler Genişliyor

Artan destek tutarlarıyla birlikte İzmir’de emeklilere yönelik sosyal yardımların daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

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