Emekliye maaşa bir ilimizde ek 8 bin TL destek: Zam geldi

Emekliye Çifte Destek Arttı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik sosyal yardım programını genişletti. “Emekli Desteği Programı” kapsamında verilen kira ve alışveriş yardımlarına zam yapıldı.
Emekliye Çifte Destek Arttı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik sosyal yardım programını genişletti. “Emekli Desteği Programı” kapsamında verilen kira ve alışveriş yardımlarına zam yapıldı.
Daha önce 2 bin 500 TL olan her iki destek kalemi, 4 bin TL’ye yükseltildi.
Böylece iki yardımdan da faydalanan emekliler için toplam aylık destek 8 bin TL oldu.
Başkan Tugay: Amaç Temel İhtiyaçları Karşılamak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için destek tutarlarının artırıldığını açıkladı.
Program kapsamında İzmir’de ikamet eden ve gerekli şartları sağlayan emeklilere yönelik sosyal yardımların kapsamının da genişletildiği belirtildi.
Su Faturasında Ücretsiz Ve İndirimli Tarife
Programdan yararlanan emekliler, su tüketiminde de avantajlardan faydalanıyor.
İlk 4 metreküp su ücretsiz
Bu sınırı aşan tüketim için yüzde 50 indirim uygulanıyor
Başvurular Online Yapılacak
Emekli Desteği Programı’na başvurular, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.
Başvurular bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor.
Sosyal Destekler Genişliyor
Artan destek tutarlarıyla birlikte İzmir’de emeklilere yönelik sosyal yardımların daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.