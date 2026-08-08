Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç

Honda Civic 1.6 i-VTEC + LPG

Dayanıklı i-VTEC motoru ve fabrika çıkışlı/sonradan takılan LPG kitiyle Civic, performans ile ekonomiyi bir arada arayan sürücüler için ideal bir seçenek sunuyor.

Şehir içi: 9–10 L (LPG)

Şehir dışı: 6,5–7,5 L (LPG)

Karma: 7,8–8,8 L (LPG)

Şehir içi: 7,5–8,5 L (benzin)

Şehir dışı: 5,5–6,5 L (benzin)

Karma: 6,5–7,5 L (benzin)