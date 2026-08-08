Son dönemde hızla yükselen akaryakıt maliyetleri, araç satın almak veya mevcut otomobilini değiştirmek isteyen sürücülerin tercihlerini baştan aşağı değiştirdi. Pompa fiyatları karşısında bütçesini korumak isteyen kullanıcılar yüksek performans yerine düşük yakıt tüketimine odaklanırken, hem az yakan hem de LPG uyumuyla dizel araçların tasarruf seviyesine ulaşan modeller öne çıkmaya başladı.
Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç
Yükselen akaryakıt fiyatları sonrası araç sahipleri tasarruflu modellere yöneldi. Düşük benzin tüketimi ve LPG uyumuyla dizel araçların performansını aratmayan, cebinizi koruyacak en cimri 10 otomobil belli oldu.Kaynak: Diğer
İşte sahiplerine istasyon yolunu unutturacak, düşük işletim maliyetleriyle dikkat çeken en cimri 10 otomobil…
Honda Civic 1.6 i-VTEC + LPG
Dayanıklı i-VTEC motoru ve fabrika çıkışlı/sonradan takılan LPG kitiyle Civic, performans ile ekonomiyi bir arada arayan sürücüler için ideal bir seçenek sunuyor.
Şehir içi: 9–10 L (LPG)
Şehir dışı: 6,5–7,5 L (LPG)
Karma: 7,8–8,8 L (LPG)
Şehir içi: 7,5–8,5 L (benzin)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (benzin)
Karma: 6,5–7,5 L (benzin)
Toyota Corolla 1.6 Valvematic + LPG
C segmentinin efsanesi Corolla, 1.6 Valvematic motorunun kusursuz LPG uyumu sayesinde dizel araçları aratmayan bir km başı maliyet performansı sunuyor.
Şehir içi: 9–10 L (LPG)
Şehir dışı: 6,5–7,5 L (LPG)
Karma: 7,8–8,8 L (LPG)
Şehir içi: 7,5–8,5 L (benzin)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (benzin)
Karma: 6,5–7,5 L (benzin)
Fiat Panda 1.2 + LPG
Şehir içi mobilite devlerinden Panda, 1.2 litrelik mütevazı motoruyla benzinli kullanımda ortalama 5,5–6,5 L tüketerek şehir için tam bir yakıt cimrisi olduğunu kanıtlıyor.
Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,8–5,8 L (benzin)
Karma: 5,5–6,5 L (benzin)
Fiat Egea 1.4 Fire + LPG
Türkiye kulvarının lideri Egea, 1.4 Fire atmosferik motoruna uygulanan LPG kitiyle şehir dışında 5,5–6,5 L benzin ve 6–7 L LPG tüketim değerleriyle maliyetleri dip seviyeye çekiyor.
Şehir içi: 8–9 L (LPG)
Şehir dışı: 6–7 L (LPG)
Karma: 7–8 L (LPG)
Şehir içi: 7–8 L (benzin)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (benzin)
Karma: 6,2–7,2 L (benzin)
Kia Rio 1.25 MPI + LPG
Hyundai i20 ile aynı altyapıyı paylaşan Kia Rio 1.25 MPI, sorunsuz motor yapısı ve LPG dönüşümü sonrasında yakıt istasyonuna uğrama sıklığını minimuma indiriyor.
Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,8–5,8 L (benzin)
Karma: 5,5–6,5 L (benzin)
Hyundai i20 1.2 MPI + LPG
B segmentinin popüler oyuncusu i20, atmosferik 1.2 MPI motorunun yüksek LPG uyumu sayesinde karma kullanımda 5,5–6,5 L benzin tüketimiyle ekonomik bir sürüş sağlıyor.
Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,8–5,8 L (benzin)
Karma: 5,5–6,5 L (benzin)
Renault Symbol 0.9 / 1.0 TCe LPG
Dayanıklılığıyla bilinen Symbol, küçük hacimli TCe motoru ve LPG kombinasyonuyla şehir dışında 4,5–5,5 L benzin yakarak bütçe dostu kimliğini koruyor.
Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,3–6,3 L (benzin)
Dacia Logan 1.0 TCe Eco-G
Geniş ailelerin ve filo kullanıcılarının gözdesi Logan, TCe Eco-G motoruyla şehir içi benzin kullanımında 6–7 L, LPG'de ise karma 6,5–7,3 L değerleriyle listeye 3. sıradan giriyor.
Şehir içi: 7–8 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,3 L (LPG)
Şehir içi: 6–7 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,2–6,2 L (benzin)
Renault Clio 1.0 TCe LPG 100
Türkiye'nin en çok tercih edilen B segmenti modellerinden Clio, 100 beygirlik TCe motorunun LPG uyumu sayesinde şehir dışında 4,5–5,5 L benzin tüketimiyle sürücülerin yüzünü güldürüyor.
Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,3–6,3 L (benzin)
Dacia Sandero 1.0 TCe Eco-G 100
Liste başının sahibi Dacia Sandero, fabrikasyon LPG seçeneği ve 1.0 TCe motoruyla karma kullanımda benzinle 5,2–6,2 L, LPG ile 6,3–7,2 L tüketim sunarak en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.
Şehir içi: 7–8 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,3–7,2 L (LPG)
Şehir içi: 6–7 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,2–6,2 L (benzin)