Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç

Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç

Yükselen akaryakıt fiyatları sonrası araç sahipleri tasarruflu modellere yöneldi. Düşük benzin tüketimi ve LPG uyumuyla dizel araçların performansını aratmayan, cebinizi koruyacak en cimri 10 otomobil belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 1

Son dönemde hızla yükselen akaryakıt maliyetleri, araç satın almak veya mevcut otomobilini değiştirmek isteyen sürücülerin tercihlerini baştan aşağı değiştirdi. Pompa fiyatları karşısında bütçesini korumak isteyen kullanıcılar yüksek performans yerine düşük yakıt tüketimine odaklanırken, hem az yakan hem de LPG uyumuyla dizel araçların tasarruf seviyesine ulaşan modeller öne çıkmaya başladı.

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 2

İşte sahiplerine istasyon yolunu unutturacak, düşük işletim maliyetleriyle dikkat çeken en cimri 10 otomobil…

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 3

Honda Civic 1.6 i-VTEC + LPG

Dayanıklı i-VTEC motoru ve fabrika çıkışlı/sonradan takılan LPG kitiyle Civic, performans ile ekonomiyi bir arada arayan sürücüler için ideal bir seçenek sunuyor.

Şehir içi: 9–10 L (LPG)
Şehir dışı: 6,5–7,5 L (LPG)
Karma: 7,8–8,8 L (LPG)
Şehir içi: 7,5–8,5 L (benzin)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (benzin)
Karma: 6,5–7,5 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 4

Toyota Corolla 1.6 Valvematic + LPG

C segmentinin efsanesi Corolla, 1.6 Valvematic motorunun kusursuz LPG uyumu sayesinde dizel araçları aratmayan bir km başı maliyet performansı sunuyor.

Şehir içi: 9–10 L (LPG)
Şehir dışı: 6,5–7,5 L (LPG)
Karma: 7,8–8,8 L (LPG)
Şehir içi: 7,5–8,5 L (benzin)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (benzin)
Karma: 6,5–7,5 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 5

Fiat Panda 1.2 + LPG

Şehir içi mobilite devlerinden Panda, 1.2 litrelik mütevazı motoruyla benzinli kullanımda ortalama 5,5–6,5 L tüketerek şehir için tam bir yakıt cimrisi olduğunu kanıtlıyor.

Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,8–5,8 L (benzin)
Karma: 5,5–6,5 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 6

Fiat Egea 1.4 Fire + LPG

Türkiye kulvarının lideri Egea, 1.4 Fire atmosferik motoruna uygulanan LPG kitiyle şehir dışında 5,5–6,5 L benzin ve 6–7 L LPG tüketim değerleriyle maliyetleri dip seviyeye çekiyor.

Şehir içi: 8–9 L (LPG)
Şehir dışı: 6–7 L (LPG)
Karma: 7–8 L (LPG)
Şehir içi: 7–8 L (benzin)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (benzin)
Karma: 6,2–7,2 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 7

Kia Rio 1.25 MPI + LPG

Hyundai i20 ile aynı altyapıyı paylaşan Kia Rio 1.25 MPI, sorunsuz motor yapısı ve LPG dönüşümü sonrasında yakıt istasyonuna uğrama sıklığını minimuma indiriyor.

Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,8–5,8 L (benzin)
Karma: 5,5–6,5 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 8

Hyundai i20 1.2 MPI + LPG

B segmentinin popüler oyuncusu i20, atmosferik 1.2 MPI motorunun yüksek LPG uyumu sayesinde karma kullanımda 5,5–6,5 L benzin tüketimiyle ekonomik bir sürüş sağlıyor.

Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,8–5,8 L (benzin)
Karma: 5,5–6,5 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 9

Renault Symbol 0.9 / 1.0 TCe LPG

Dayanıklılığıyla bilinen Symbol, küçük hacimli TCe motoru ve LPG kombinasyonuyla şehir dışında 4,5–5,5 L benzin yakarak bütçe dostu kimliğini koruyor.

Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,3–6,3 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 10

Dacia Logan 1.0 TCe Eco-G

Geniş ailelerin ve filo kullanıcılarının gözdesi Logan, TCe Eco-G motoruyla şehir içi benzin kullanımında 6–7 L, LPG'de ise karma 6,5–7,3 L değerleriyle listeye 3. sıradan giriyor.

Şehir içi: 7–8 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,3 L (LPG)
Şehir içi: 6–7 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,2–6,2 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 11

Renault Clio 1.0 TCe LPG 100

Türkiye'nin en çok tercih edilen B segmenti modellerinden Clio, 100 beygirlik TCe motorunun LPG uyumu sayesinde şehir dışında 4,5–5,5 L benzin tüketimiyle sürücülerin yüzünü güldürüyor.

Şehir içi: 7,5–8,5 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,5–7,5 L (LPG)
Şehir içi: 6,5–7,5 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,3–6,3 L (benzin)

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Cebini düşünen bu modellere koşuyor: İşte akaryakıt cimrisi 10 araç - Resim: 12

Dacia Sandero 1.0 TCe Eco-G 100

Liste başının sahibi Dacia Sandero, fabrikasyon LPG seçeneği ve 1.0 TCe motoruyla karma kullanımda benzinle 5,2–6,2 L, LPG ile 6,3–7,2 L tüketim sunarak en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

Şehir içi: 7–8 L (LPG)
Şehir dışı: 5,5–6,5 L (LPG)
Karma: 6,3–7,2 L (LPG)
Şehir içi: 6–7 L (benzin)
Şehir dışı: 4,5–5,5 L (benzin)
Karma: 5,2–6,2 L (benzin)

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