Altın piyasasındaki sıcak hareketlilik hafta sonunun ilk gününde de hız kesmeden devam ediyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos)
Altın piyasasındaki sıcak hareketlilik hafta sonunun ilk gününde de hız kesmeden devam ediyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte günün ilk verileri...Cemile Kurel
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar güncel rakamları yakından takip ediyor.
8 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum belli oldu.
Gram Altın 6 Bin 660 TL Sınırında
Günün ilk saatleriyle birlikte iç piyasada gram altın 6.660,55 TL seviyesinden satışa sunularak yüksek seyrini korudu.
ÇEYREK ALTIN
Düğün sezonunun ve küçük yatırımcının vazgeçilmezi olan çeyrek altın ise 10.909 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
Uluslararası Piyasada Ons Altın Ne Kadar?
Küresel altın fiyatlarını doğrudan etkileyen uluslararası ons altın fiyatı, hafta sonuna 4.341,63 dolar seviyesinde giriş yaptı.
YARIM ALTIN
Yarım Altın: 21.798 TL
TAM ALTIN
Tam Altın: 43.416,64 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet Altını: 43.450 TL
GREMSE ALTIN
Gremse Altın (Büyük Yatırımcı Fiyatı): 108.874,55 TL
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