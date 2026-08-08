Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos)

Altın piyasasındaki sıcak hareketlilik hafta sonunun ilk gününde de hız kesmeden devam ediyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte günün ilk verileri...

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 1

Altın piyasasındaki sıcak hareketlilik hafta sonunun ilk gününde de hız kesmeden devam ediyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 2

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar güncel rakamları yakından takip ediyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 3

8 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum belli oldu.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 4

Gram Altın 6 Bin 660 TL Sınırında

Günün ilk saatleriyle birlikte iç piyasada gram altın 6.660,55 TL seviyesinden satışa sunularak yüksek seyrini korudu.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Düğün sezonunun ve küçük yatırımcının vazgeçilmezi olan çeyrek altın ise 10.909 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 6

Uluslararası Piyasada Ons Altın Ne Kadar?

Küresel altın fiyatlarını doğrudan etkileyen uluslararası ons altın fiyatı, hafta sonuna 4.341,63 dolar seviyesinde giriş yaptı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 7

YARIM ALTIN

Yarım Altın: 21.798 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 8

TAM ALTIN

Tam Altın: 43.416,64 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 9

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet Altını: 43.450 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 10

GREMSE ALTIN

Gremse Altın (Büyük Yatırımcı Fiyatı): 108.874,55 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ağustos) - Resim: 11

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