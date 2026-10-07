Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Messi için veda karşılaşmasının adresi, River Plate'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ve yaklaşık 85 bin seyirci kapasitesiyle Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental oldu.

Benin karşısında takımının son golünü 71. dakikada penaltı vuruşundan kaydeden Messi, böylece Arjantin formasıyla son kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, milli takım kariyerinin son karşılaşmasında 90 dakika görev yaptı.

Mücadelenin ardından tribünlere seslenen Messi, "Minnettar, gururlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum." sözleriyle milli takıma veda etti.

Buenos Aires'teki Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla en fazla gol attığı ülke içindeki stat olarak da öne çıktı.

Arjantinli yıldız, 21 yıl süren milli takım kariyerinde 208 karşılaşmada forma giyerken 126 gole imza attı. Messi, bu süreçte Arjantin ile 6 farklı kupa kazanma başarısı gösterdi.

Monumental'de milli takım formasıyla 29 maça çıkan Messi, bu karşılaşmaların 23'ünü kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı. Yıldız futbolcu, söz konusu statta milli formayla hiç mağlubiyet yaşamadı ve 20 gol attı.

Arjantin Milli Takımı'nda 208 karşılaşmayla en fazla forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduran Messi, kariyerini bu alandaki rekorla tamamladı.

Milli takımda 126 kez rakip fileleri havalandıran Messi, Güney Amerika'da milli formayla en fazla gol atan oyuncu olarak da kariyerini sonlandırdı.

Messi'nin Arjantin formasıyla kazandığı kupalar arasında 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 olimpiyat şampiyonluğu ve 1 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası bulunuyor.