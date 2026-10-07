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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleri buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yan yana otura Erdoğan, sözlerine "İzmir bugün bir başka güzel" diyerek başladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum. Şahsıma yönelik açıklamalarına teşekkür ediyorum. Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum

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