Kaynak: ANKA

AK Partili Özlem Zengin, görüntüyü çeken kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zengin'in açıklamaları şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Mersin'de bir kadının sabah çok erken bir saatte —hangi saatte olursa olsun— kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, yayınlanmasa bile görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Bunu takip etmek bizim vazifemizdir. Bu konuyla ilgili olarak ben biraz evvel Adalet Bakanlığı'yla yaptığım görüşmede şunu öğrendim ve sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Birincisi, İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da bu olaydan hemen sonra bir genelge yayınlayarak ailenin, kadının bu anlamda bu soruşturma süreçlerinde taraf olduğu, müdahil olduğu süreçlerde nasıl bir aşamayla bu süreçleri götüreceğine dair yeni bir genelge yayınladı"

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